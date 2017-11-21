Oğuz Berk Genel Başkan oldu

Oğuz Berk’in listesi oy birliği ile seçilirken Merkez Yönetim Kurulunda Ali Çelik Genel Sekreter, Uğur Şarvan Genel Mali Sekreteri, Mustafa Çolakoğlu Genel Eğitim Sekreteri, Gökhan Güneş Genel Teşkilatlanma Sekreteri olarak görev aldı.







Hep kul hakkını gözetiyoruz”

Tüm Gıda İş Genel Başkanı Oğuz Berk yaptığı açıklamada; “Bizler bu güne kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinde farklı görevlerde bulunduk. Tüketiciler Birliği’nde de, Tüm Gıda İş Sendikasında, başka platformlarda aslında, demokrasi, insan hakları, tüketici hakları, işçi hakları bunların hepsinin tek kelime ile özeti kul hakkıdır. Bizim hangi çatı adı altında olursa olsun, savunacağımız tek bir hak vardır, o da kul hakkıdır. İşçisi, işvereni, üreticisi, tüketicisi hepimiz kul hakkına riayet edersek, hiçbir sorun kalmayacak. Ama bizler asıl problem yerine bir şeyleri evirip çevirip mecrasında çıkarmayı seviyoruz. Tüm Gıda İş yeni bir sendikadır. Önümüzdeki dönem teşkilatlanma dönemidir, Türkiye’nin her yanında gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde bir adet temsilci edinmek ilk amacımız, bize bu görevi layık gören tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

(Kayseri Gündem)