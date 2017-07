ÖMER GÜLSOY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlediği basın toplantısı ile Oda başkanlığına adaylığını açıkladı. Toplantıda konuşan Gülsoy, “Uzunca bir zamandır ülkemizi bölmek ve halkımızın huzurunu kaçırmak için uğraşan hain terör örgütüyle mücadele edilirken, 15 Temmuz 2016’da bir başka mel'un FETÖ’nün ülkeyi ele geçirme çabasına şahit olduk. Nice badireler atlatan ülkemiz inşallah bunu da geride bırakacak ve bu şerden de yine hayır ile çıkılacaktır. Ben inanıyorum ki, milletimiz tek bayrak altında, tek vatanda, tek vücut olarak kainatın sonuna kadar her daim var olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Erciyes’in Kayseri’yi kucakladığı gibi iş alemini kucaklayacağız” diyen Gülsoy, “Her insan doğar, yaşar ve vadesi dolduğunda hayata veda eder. Bu süreçte dünya meşgalelerini kimi insan meşakkat, kimi ise mükafat olarak görür. Bizler hayat yolunu boş durmaktan ziyade koşturmak gereken bir yol olarak gördüğümüz için tercihlerimizin gereğini yerine getirmeyi şiar edinmeliyiz. Bu noktada gayretlerimizin nüvesi yalnızca kendimiz için değil, şehrimiz ve memleketimiz içinde güzel şeyler yapmak veya güzel şeylere vesile olmak olmalıdır. Kendisine ve çevresine sürekli olarak ‘Neden olmasın?’ sorusunu soranlar, tecessüsün inkişafın yolunu açtığını bilenlerdir. Bu yüzden evvela cennet vatanımız, güzel ülkemiz, canımız ciğerimiz Türkiye’miz için hayırlara vesile olabilecek işlere imza atabilmek ve Erciyes’in Kayseri’mizi kucakladığı gibi iş alemimizi ve halkımızı kucaklayabilmek için gönlümüzü hak ile yeksan eylemeye niyet ettik” ifadelerini kullandı.



“Memleketimize katkıda bulunacağız”

Kayseri’nin hak ettiği yerlere gelebilmesi için çalışacaklarını kaydeden Başkan Gülsoy, “Kayseri’mizin ülkemizde ve dünyada hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için üzerimize düşen yükten güç alarak azimle çalışmaya ve memleketimize katkıda bulunmaya Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu başkanı olarak devam etmeye aday olduğumu beyan ediyorum” dedi.



“Dürüst çalışan her arkadaşımla çalışmaya hazırız”

Gülsoy, “Ticaret odamızda şuanda 41 meslek grubumuz var. Hepsinde de arkadaşlarımız olacak. Bütün meslek gruplarında listelerimiz olacak. Biz yola çıktığımız arkadaşlarla aynı şekilde bizimle devam etmek isteyen arkadaşlarımızla devam edeceğiz ama ‘Yoruldum’ diyen arkadaşlarımızı da saygıyla karşılarız. Gönlümüz herkese açık. Dürüst ve doğru çalışan her arkadaşımla çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.



“İş aleminin önünü açacağız”

Gelişen bir dünyada yaşadıklarını kaydeden Ömer Gülsoy, Kayseri’nin hak ettiği yeri alabilmesi için yeni pazarların açıklaması gerektiğini belirtti. KTO Meclis Başkanı Gülsoy, “Gelişen bir dünyada, gelişen bir ülkede yaşıyoruz. Bu gelişen Türkiye’de gelişen bir Kayseri ama Kayseri şuanda hak ettiği yerde değil. Artık kendi yağımızda kavrulamıyoruz. Daha çok açılmamız ve yeni pazarlar bulmamız lazım. Burada da yapılacak çok işler var. Onun için talip olduk. Kayseri’mize yakışır bir şekilde yönetim, gelişmiş bir şekilde meclis oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Kayseri’mize yapılacak güzellikler ne varsa, hayat standartlarını yükseltecek, halkımızın daha refah bir şekilde yaşayacağı, iş aleminin önünü açabilecek ne varsa elimizden geleni yapacağız. Bunu uyum içerisinde, bütün sivil toplum kuruluşları ile devlet iradesindeki bürokratlarımızla ve şehrimizi idare edenlerle de uyum içerisinde Kayseri için çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Ticaret odası siyaset yeri değildir”

Odayı hiçbir siyasi partinin uzantısı gibi konumlandırmayacaklarını kaydeden Gülsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burası ticaret odasıdır, siyaset yeri değildir. Biz 2013’te de aday olduğumuzda aynı şeyi söylemiştik. Kayseri’nin hayat standartlarının yükselmesi için ticaret odasının ticareti konuşması gerekir. Siyasi ikbal peşinde koşmak isteyen arkadaşlar, siyasi partilerde görev alsınlar. Bizim de bu süreçten sonra iktidar partisi ile muhalefet partisini de ziyaret edip onlarında görüş ve düşüncelerini alacağız. Uyum içerisinde çalışmanın gayreti içerisinde olacağımız için siyasi partiler ile de dirsek teması içerisinde olacağız ama hiçbir siyasi partinin uzantısı gibi ticaret odasını konumlandırmayacağız.”