Önceliğimiz müşteri memnuniyeti

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarının bu haftaki konuğu Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat oldu.

Toplantının açılış konuşması yapan MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu “İş dünyasının temsilcileri olarak tüketicilerin taleplerinden hareketle, ürün, hizmet ve fikir üretmekteyiz. Uzun vadede kalıcı olmak, kar elde etmek gibi ekonomik amaçlarla birlikte, tabi ki öncelikli amacımız tüketici memnuniyeti. Bizler üretici olmakla beraber aynı zamanda tüketici konumundayız. Günümüzde tüketicilerin bilinçlendirilmesi önem arz etmekte” diye konuştu.

Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat ise ilgili oldukları alanları anlatarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması, Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Tüketici hakları, tüketici hakem heyeti, konut satışı, satış sonrası garanti şartları, 2.el araç alım-satımında uyulması gereken konuların ele alındığı toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



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