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O’nun elinde hayat buluyor

Çok uzun yıllardır hemen hemen tüm köy halkının geçim kaynağı olan hasır dokumacılığı ve sele sepetçiliği kültürü günümüzde zanaatkar Turan Sobe ile yaşatılmaya çalışılıyor.

O’nun elinde hayat buluyor
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan sele sepetçiliği üretimi Develi Sindelhöyük Mahallesi'nde bir kültürü yaşatma ve canlandırma adına varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Çocukluk yıllarında annesinin hasır dokumasıyla hasır ve kındırayla tanışan Turan Sobe, 10 seneden beri sele sepetçiliği işini tek başına hiç kimseden yardım almadan zanaatını icra ediyor.
Sobe, Ağustos -Eylül aylarında Develi Sultan Sazlığı'ndan bin bir zorlukla toplayarak evinin damında yığınlar halinde kuruttuğu kındıraları atölyesinde teknolojik hiçbir alet kullanmadan şiş yardımıyla dokuyor. Zanaatkar Turan Sobe, geçimini birbirinden farklı ebatlarda ve modellerde dokuduğu sepetlerin satışından elde ettiği gelirle sağlıyor.
Sobe, teknolojinin gelişmesiyle birlikte naylon sepetlerin yaygınlaştığı ve daha çok tercih edilmesiyle hasır ürünlere ilginin azalmasından yakınan; geleneksel değerlere ve el emeğine olan önemin kaybolmaması için çaba sarf ediyor.
Haber: Fatma Ural
 
 
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