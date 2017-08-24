Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Opet'ten basın mensuplarına yakıt puan kampanyası

T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM), basın mensuplarının çalışma hayatlarını ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile başlattığı çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden olan OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET) ile protokol imzalandı.

Opet'ten basın mensuplarına yakıt puan kampanyası
Kampanya kapsamında, basın kartı sahibi basın mensupları 15 Ağustos 2018 tarihine kadar Opet istasyonlarında aylık 1.000 TL'ye kadar yapacakları benzin ve motorin alışverişlerinde, standart baz puan dahil toplam yüzde 4 yakıt puan kazanacaklar.
Basın kartı sahibi basın mensuplarının; kampanyadan faydalanabilmek için http://opet.com.tr/basin-kart-kampanyasi-basvuru-formu sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak hazırlanan formda bulunan Basın Kartı numarası, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu ve plaka bilgilerini girmeleri gerekiyor. Formu doldurduktan sonra kısa mesaj ile kimliğini doğrulayan basın mensupları kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, kampanyaya dâhil Opet istasyonlarında akaryakıt (benzin ve motorin) alımlarında kullanabilecekler.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.