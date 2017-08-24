Opet'ten basın mensuplarına yakıt puan kampanyası

Kampanya kapsamında, basın kartı sahibi basın mensupları 15 Ağustos 2018 tarihine kadar Opet istasyonlarında aylık 1.000 TL'ye kadar yapacakları benzin ve motorin alışverişlerinde, standart baz puan dahil toplam yüzde 4 yakıt puan kazanacaklar.

Basın kartı sahibi basın mensuplarının; kampanyadan faydalanabilmek için http://opet.com.tr/basin-kart-kampanyasi-basvuru-formu sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak hazırlanan formda bulunan Basın Kartı numarası, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu ve plaka bilgilerini girmeleri gerekiyor. Formu doldurduktan sonra kısa mesaj ile kimliğini doğrulayan basın mensupları kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, kampanyaya dâhil Opet istasyonlarında akaryakıt (benzin ve motorin) alımlarında kullanabilecekler.

Kurum Haberi

