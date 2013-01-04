ORAN'dan Teklif Çağrısı

ORAN, bu yıl için belirlenen ''Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ'ler'' ve ''Tarımla Gelen Kalkınma'' başlıkları altında hazırlanacak projelerden kabul edilenlere mali destek programı uygulayacak.

ORAN Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2013 yılı mali destek programları konusunda yaptığı açıklamada, ''Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ'ler Mali Destek Programı'nın amacı, TR72 Bölgesi'nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) faaliyet gösteren, kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin stratejik sektör yatırımlarının desteklenmesi, Ar-Ge, inovasyon, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve rekabette önce sektörlerde yüksek katma değerli ürün üretimi yapmalarının sağlanması yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır'' dedi.

Gelişen Sektörlerde Rekabetçi KOBİ'ler Mali Destek Programı'nın toplam bütçesinin 15 milyon TL olduğunu vurgulayan Dr. Palancıoğlu, bu çerçevede hazırlanacak projelerin 15 Mart 2013 tarihine kadar Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. Süresi içinde ajansa teslim edilen projelerin, komisyon tarafından incelenip değerlendirileceğini ve kabul edilen projelere en az 50 bin TL, en çok ise 400 bin TL mali destek sağlanacağını kaydeden Dr. Palancıoğlu, proje süresinin de azami 9 ay olarak belirlendiğini ifade etti.

Dr. Palancıoğlu, programla hedeflenen sektörlerin, ''Stratejik Sektörler'' ve ''Rekabette Öncü Sektörler'' olarak ikiye ayrıldığını, gıda sanayi, sağlık sektörüne yönelik imalat sanayi, savunma sanayi ve enerji sektörüne yönelik imalat sanayi olarak ortaya çıktığını, rekabette öncü sektörlerin ise madencilik ve yapı malzemeleri imalatı, metal ürünleri ve makine/teçhizat imalatı, mobilya imalatı ve gıda ürünleri ile içecek imalatı olarak sıralandığını kaydetti.



TARIMLA GELEN KALKINMA

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılı için mali destek programı uygulayacağı bir diğer başlığın ise ''Tarımla Gelen Kalkınma'' olduğunu belirten ORAN Genel Sekreteri Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu başlık altında kar amacı gütmeyen kurumların küçük ölçekli altyapı projelerinin destekleneceğini söyledi. Dr. Palancıoğlu, ''Bu programın amacı ise, tarım altyapısının ve tarımda insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla TR72 Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Programda önceliklerimiz de var. Tarım, gıda ve hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi 1. önceliğimizi, tarım, gıda ve hayvancılıkta nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ise 2. önceliğimizi oluşturuyor. Birinci öncelikli projelere 500 bin TL, ikinci öncelikli projeler için ise 150 bin TL'ye kadar desteğimiz olacak'' diye konuştu.

Dr. Palancıoğlu, Tarımla Gelen Kalkınma Mali Destek Programı'na, Valilikler, Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının böyle, il ve ilçe müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri), üniversiteler, kar amacı gütmeyen tarımsal amaçlı birlikler ve kooperatifler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının projeleriyle katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

ORAN Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılı için belirlediği başlıklarda proje üreten ve bu projelere mali destek almak isteyen taliplerin projelerini en geç 15 Mart 2013 tarihine kadar projelerini ajansa teslim etmeleri gerekiyor. Projelerle ilgili bugün Yozgat'ta, 7 Ocak Pazartesi günü Kayseri'de ve 8 Ocak Salı günü ise Sivas'ta bilgilendirme toplantıları yapılacak.