Organik Bahçe’de sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süredir yapımına devam edilen ve Harikalar Diyarı yanında bulunan Organik Bahçe olarak da nitelendirilen “Doğal Tarım Ürünleri Üretim ve Pazar Yeri” tüketiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Toplam 55 bin metrekare olan alanda 19 adet 660 metrekare, 19 adet 330 metrekare, 16 adet de 475 metrekare olmak üzere toplam 54 adet bahçe bulunuyor. Organik bahçede ayrıca organik ürünlerin satışlarının yapılabilmesi için 1500 metrekare kapalı pazar yeri ile 1300 metrekare açık pazar yeri yer alıyor.

Türkiye'de ilk olan tesis çok yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



