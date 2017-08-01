Organik pazar yarın açık

Büyükşehir Belediyesi’nce Anadolu Harikalar Diyarı-Bilim Merkezi arkasında yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı 29 Temmuz Cumartesi günü törenle hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve diğer katılımcılar açılışın ardından ilk kez kurulan Doğal Ürünler Pazarı’ndan alışveriş yapmışlardı. Haftanın iki günü açılacak olan Doğal Ürünler Pazarı yarın ikinci kez kurulacak.

Yüzde yüz doğal ve yüzde yüz yerli olan ürünlerin satışa sunulacağı Doğal Ürünler Pazarı, Çarşamba ve Cumartesi günleri açık olacak. Sağlıklı beslenmek için doğal ve organik ürünler almak isteyenler 54 bahçede üretilen ürünleri yarın Doğal Ürünler Pazarı’ndan temin edebilecekler. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda ayrıca doğal ürünlerin satıldığı dükkanlar da bulunuyor. Vatandaşlar bu dükkanlardan organik ekmek, salça, konserve, süt, yoğurt, peynir, yumurta, bal gibi gıda maddelerini alabilecekler.

İHA