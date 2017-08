Organik sebze hobisi ekmek tekneleri oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Doğal ürünler bahçesi ve pazarı", 80 üreticiyi iş sahibi yaptı. Daha önce hobi amaçlı olarak organik sebze yetiştiren vatandaşlar, proje kapsamında uzmanlar tarafından verilen eğitimin ardından sertifikalı organik üretici oldu.

Belediye tarafından Anadolu Harikalar Diyarı yerleşkesi içinde oluşturulan alanda kendilerine tahsis edilen bahçelerde organik sebze yetiştiren üreticiler, aynı alanda ürünlerini satışa sunarak gelir sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hamdi Elcüman, yaptığı açıklamada, bu özellikleriyle Türkiye'de tek olan doğal ürünler bahçesinin, 57 bin metrekarelik alanda, 54 bahçe ile bin 500 metrekarelik kapalı ve bin 300 metrekarelik açık pazar yerinden oluştuğunu söyledi.

Bahçelerin her birinin içerisinde küçük bir kulübe bulunduğunu belirten Elcüman, yaklaşık 100 tezgahın sığdığı pazar yerinde ise hem buradaki üreticilerin hem de dışarıdan organik sertifikası olan üreticilerin satış yapabildiklerini ifade etti.

Elcüman, "Buraya organik olmayan hiçbir şey girmiyor ve burada organik olmayan hiçbir şey satılmıyor. İlaç yok, hiçbir ürün ilaçlanmadı. Burada anneannelerimizin ürettiği o tattaki besinlere, sebzelere ve meyvelere yeniden ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Proje ortaklarından Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek de bu projenin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in "hem organik tarım üretim hem de satış merkezi kurmak istiyorum" diyerek kendilerine gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Proje kapsamında üreticilerin 88 saatlik eğitimin ardından başarılı oldukları için bu parselleri almaya hak kazandıklarını dile getiren Bekyürek, her bir parselde büyükşehir belediyesi tarafından verilen organik fidelerle üretim gerçekleştirdiklerini anlattı.

Üreticiler tarafından organik yöntemlerle domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye, kavun, karpuz gibi yazlık sebze ve meyvelerin yetiştirildiğini kaydeden Bekyürek, "Üreticiler, elde ürettikleri ürünleri hemen yanı başında bulunan kapalı pazarda satış yaparak gelir elde etme imkanına sahipler. Aynı zamanda hafta içinde bu pazarın açık olmadığı günlerde de buraya gelen tüketiciler bu açık alanlardan üreticilerden direk olarak hatta kendileri toplayarak ürünlerini alabilirler. Burada tüketiciye aslında en kısa, en ucuz yoldan sağlıklı, temiz, güvenilir, kontrollü organik gıdaları ulaştırmayı hedefledik." dedi.

Genelde tüketicide organik gıdaların pahalı olduğu yönünde bir algı olduğuna dikkat çeken Bekyürek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organik gıdanın pahalı ve ulaşılması zor olduğu düşüncesini yıkmak istedik. Buradaki ürünler, Kayseri'nin organik tohumları kullanılarak üretildi. İnsanlar, çocukluğundaki özlem duyduğu aromaya en ucuz yoldan kavuşsun istedik. Organik gıdayı tüketmeye başlayan bir tüketici, kolay kolay bundan vazgeçemez. Çünkü o aromayı, o tadı unutamazsınız, çocukluğunuza götürür sizi. Burası, hem üretim yapılan hem ürünlerin pazarlandığı bir alan olarak düzenlendi."



Bekyürek, bu model hem üretim hem satış noktasının bir arada olması yönüyle Türkiye'de bir ilk ve örnek bir proje olduğunu da sözlerine ekledi.

Üreticiler memnun

Doğal ürünler bahçesinde yetiştirdiği ürünlerini pazarda satan üreticilerden 4 çocuk annesi Figen Ödül (50) ise elde ettiği gelirle üniversitede okuyan oğlunun eğitimine katkı sağladığını anlattı.

Aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ödül, "Çoğu yük üstümüzden kalktı, özgüvenimiz geldi. Maddi ve manevi olarak desteğimiz oluyor eşimize, çocuğumuza. Çok güzel bir duygu, ürettiğimiz şeyi de satmak çok güzelmiş. Daha önce ürettiklerimi eşime dostuma dağıtıyordum. Para teklif eden oluyordu, ben utanıyordum almaya. Kursa gittim, bunun ayıp olmadığını yaptığım işin karşılığını alabileceğimi öğrendim. Çok memnunum." şeklinde konuştu.

Üreticilerden 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Fatma Andaç da bahçesinde ürettiği meyve ve sebzeleri buraya getirerek sattığını kaydetti.

Ürünlerini gözetim altında organik olarak yetiştirdiklerine işaret eden Andaç, "Burası bize ekmek kapısı oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bahçemdeki kayısılarım çürüyüp gidiyordu. Buraya getirip değerlendiriyoruz, çok güzel oldu. Organik ilaçsız olarak getiriyoruz burada satışımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların ilgisinin çok iyi olduğunu aktaran Andaç, "Bundan iyisi olmaz. Ben bu kadarını gördüm ya artık söylenecek hiçbir şey yok. Çok güzel çok. Alışverişimiz de çok güzel." dedi.

Üreticilerden 53 yaşındaki Burhan Şahin de sumak, menengiç, dağ kekiği ve nanenin aralarında bulunduğu ürünler sattığını ifade ederek, "Pazarın açılması, buranın yapılması daha güzel oldu. Getirdiğim her ürünü burada sağlıklı olarak satıyoruz." dedi.

AA