Organik tarım desteği başvuruları için geç kalmayın!

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 yılı tarımsal destekleri kapsamında verilecek olan Organik Tarım Desteği olarak dekarda, birinci kategori ürünlerde 100 lira, ikinci kategori ürünlerde 70 lira, üçüncü kategori ürünlerde 30 lira, dördüncü kategori ürünlerde 10 lira olarak ödeneceğini belirtti. Bayraktar, Organik Tarım Desteği ödemesinin, yönetmeliğe göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 2016 üretim yılında kayıtlı, 2016 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş olan ve destekleme tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre başvurusunu yapan çiftçilere ödeneceğini vurguladı.

"Desteklemeye uygun bulunanlara ödeme yapılacak"

Bayraktar, ayrıca ödemenin OTBİS'te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere destekleme ödemesi yapılacağını hatırlattı.

Son gün 24 Mart

Üreticilerin, destekten yararlanabilmeleri için başvurularını bağlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine, 24 Mart 2017 mesai bitimine kadar yapmaları gerektiğini söyleyen Bayraktar, başvuru ürünlerini şöyle sıraladı:

Kategorilerine göre Organik Tarım Desteği ödenecek belli başlı ürünler şöyle:

1. Kategori Ürünler: Acur, Ahududu, Alıç, Altınçilek, Altıntop, Armut, Avokado, Ayva, Badem, Bakla, Balkabağı, Bamya, Barbunya Fasulye, Barbunya Fasulye (kuru), Bergamot, Biber, Böğürtlen, Brokoli, Ceviz, Çay, Çilek, Dereotu, Domates, Dut, Elma, Enginar, Erik, Fasulye (kuru), Fasulye, Fındık, Gilaburu, Hıyar, Ispanak, İğde, İncir, Kabak, Kuşüzümü, Karnabahar, Karpuz, Kavun, Kayısı, Kereviz, Kestane, Kızılcık, Kiraz, Kivi, Kuşkonmaz, Kuzukulağı, Lahana, Limon, Mandalina, Mantar, Marul, Maydanoz, Meyve Fidanı, Sebze Fideleri, Muşmula, Muz, Nane, Nar, Nektarin, Örtü Altı Fidecilik, Palamut, Patlıcan, Pazı, Pepino, Pırasa, Portakal, Roka, Sarımsak, Semizotu, Soğan, Şalgam, Şeftali, Tere, Trabzon Hurması, Turp, Turunç, Üvez, Üzüm, Üzüm Kurutmalık, Üzüm Sofralık, Vişne, Yenidünya, Yerelması, Zerdali.

2. Kategori Ürünler: Adaçayı, Anason, Antep Fıstığı, Biberiye, Civanperçemi, Çemen, Çörekotu, Defne, Ebegümeci, Fesleğen (reyhan), Hünnap, Kekik, Isırganotu, Kantaron, Kimyon, Kişniş, Kuşburnu, Melissa, Mercanköşk, Rezene, Safran, Şerbetçiotu, Tarçın, Zahter, Zencefil, Zeytin.

3. Kategori Ürünler: Ayçiçeği, Bakla (kuru), Bezelye, Börülce, Çeltik, Gül, Kenevir Lif, Keten Lif, Mercimek, Mürdümük, Nohut, Pamuk, Sarımsak (kuru), Soğan (kuru), Soya, Susam, Tütün, Yerfıstığı.

4. Kategori Ürünler: Diğer ürünler (1., 2., 3. Kategori haricindeki ürünler ve nadas)."

(finanshaberler.com)

