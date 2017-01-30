“Organik Tarım Eğitimleri” tamamlandı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ( KAPTAR) iş birliği ile organik tarım üreticisi olmak isteyen çiftçilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler tamamlandı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:17