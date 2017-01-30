“Organik Tarım Eğitimleri” tamamlandı

Eğitim kapsamında Dr.Yeşim Bekyürek, “Sebze yetiştiriciliği ve tohum eğitimi”, Dr.Gülay Beşirli “Kültürel Önlemler, Biyolojik ve Biyoteknik mücadele eğitimi”, Prof.Dr. Cem Özkan “Doğa Dostu Ev yapımı İlaç Eğitimi” Yrd. Doç. Dr. Şüheyda Türkay ise “Gübreleme, Kompost ve Vermikompost” konularında katılımcılara eğitim verdiler.
Toplam 80 üreticinin almış olduğu eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sınavından ortalamanın üzerinde puan alan üreticiler 2017 yılında yürütülecek "Üreticilerle tüketiciler arasında organik köprüler kuruyoruz" projesinde yer alacaklar.
Haber: Fatma URAL
Toplam 80 üreticinin almış olduğu eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sınavından ortalamanın üzerinde puan alan üreticiler 2017 yılında yürütülecek "Üreticilerle tüketiciler arasında organik köprüler kuruyoruz" projesinde yer alacaklar.
Haber: Fatma URAL