Orta Anadolu’da yıldız gibi parlamaya devam Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda “Her kesimin olduğu gibi sanayicilerimizin de mutlaka sıkıntıları vardır. İnşallah kısa zamanda onlar da giderilir ve Kayseri olarak Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak yolumuza devam ederiz” diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı, kentin ekonomik durumunu, potansiyelini ve istihdam konularını değerlendirmek ihtiyaç, beklenti ve çözüm önerilerini belirlemek için sanayicilerle bir araya geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Süleyman Kamçı, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kurum kuruluş müdürleri ve sanayiciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını lanetlediklerini belirterek,

“10 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da emniyet güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik girişilen haince ve insanlık dışı saldırıyı iş dünyası sokak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Milletimiz dimdik ayaktadır. Bu tür menfur hadise, Anadolu kardeşliğine olan inancı asla sarsamayacaktır. Milletimiz ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Ülkemiz yöneticileri ve milletimiz bu zorlukların üstesinden gelecek iradeye sahiptir, milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

Toplantının, sanayicilerin taleplerini dinlemek için düzenlendiğini kaydeden Vali Süleyman Kamçı, “Sizlerin taleplerini dinleyeceğiz, talepler doğrultusunda yardımcı olabileceğimiz konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Daha doğrusu yardımcı olmak amacıyla sizlerle beraber olacağız” dedi. İstanbul’daki terör saldırısına da değinen Vali Kamçı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Birlik ve beraber olmamızın tam zamanı demenin tam yeridir. Kayseri olarak bunu bizler fazlasıyla gösteriyoruz. Kayseri’de birlik ve beraberliğimiz inşallah daim olur diyorum. Her kesimin olduğu gibi sanayicilerimizin de mutlaka sıkıntıları vardır. İnşallah kısa zamanda onlar da giderilir ve Kayseri olarak Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Nursaçan: Ülkemiz için yılmadan çalışacağız



Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bin 161 fabrika ve 65 bin üzerinde çalışan bulunduğunu ifade belirten KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, “OSB’ler ülkemizin sanayileşme ve sanayinin Anadolu’ya yayılmasında büyük katkı sağlamışlardır. OSB’ler yatırım ortamındaki çeşitli engellerin aşılması konusunda da çok büyük fayda sağlayan yapılar haline gelmişlerdir. OSB’ler yatırım ortamındaki çeşitli engellerin aşılmasında çok büyük fayda sağlayan bu mekanizmaların sanayimizin gelişmesine daha fazla hizmet etme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Çeşitli ideal ve bürokratik sıkıntıların çözülmesiyle birlikte OSB’lerin daha da gelişmesini beklemekteyiz. Eskiden ülke kalkınması için yapılması gereken sanayi hamlesiydi. Çünkü dünyada sanayi ürünü azdı, ne üretilirse satılabilirdi. Artık hamlemizi sadece sanayileşmek için değil sanayimizle daha fazla rekabet edebilmek için yapmamız gerekiyor. Enerjimizi, kaynaklarımızı sanayimizin daha fazla katma değer üretebilmesi için harcamamız gerekiyor. İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen dünya konjonktüründe hep birlikte farkındalık ortaya koyabiliriz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin göreve geldiği yeni yönetimi olarak belirlenen plan ve program dahilinde uygulamaya dönük projeler kesintisiz devam etmektedir. Kayseri OSB’nin yönetimi olarak ilimizdeki sanayi ve ticaretin canlanması ve desteklenmesini sağlayacak önemli altyapı projelerinden biri olan ve kendimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir fuar ve kongre merkezi çalışmaları devam etmektedir. Ekonomik potansiyeli, ticari kültürü, zengin tarihi kültürü ve mirası, girişimcilik gücü ve seçkin üniversiteleriyle hak ettiği yeri alması gereken ilimizi, fuar ve kongre merkezi haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Firmalarımızın rekabet gücü yükselecek, alanlara yatırım yapılmak üzere yönlendirilecektir. Böyle yatırımlara verilecek desteğin çerçevesini belirleyecek yeni bir kamu - özel sektör diyaloğu mekanizmasının kurulması zorunludur. Bunun için önce birlikte düşünülüp karar alınması, her türlü sanayi yatırımı değil ülkemiz için daha yüksek katma değer üretebilecek faaliyetlere teşvik edilmesi, yeni Anayasanın hazırlanması başta olma üzere vergi reformu, teşvik reformu, eğitim reformu, kamu yönetimi reformu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla meslek ve teknik liseleri ile meslek yüksekokullarının açılması konuları da ayrı önem arz etmektedir. 2002 yılından itibaren devam eden büyümeye yeniden ivme kazandırmak ve büyümenin bereketini artırmak için yeni bir çıtaya ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Sanayimizin tekrar ivme kazanabilmesi için mobilya sektörümüz KDV indirimi, bankalarımızın kredi kullanılmasında sanayicimize gerekli kolaylığı sağlamaları, ilimizin teşvik, destek ve diğer imkanlardan daha fazla yararlandırılması en önemlisi de kısır çekişme yerine asıl gündeme yani ekonomiye odaklanılması gibi ana başlıklarını sıralamamız mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Nursaçan, KOSB'un hedeflerine dair şu bilgileri verdi:

“KOSB Yönetimi olarak hedefimiz ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, dünyanın dört bir yerinde bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için durmadan, yılmadan çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah el birliği ile ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba gösterilecekti.

İHA

