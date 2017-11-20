OSB “ara” değil “aranan eleman” yetiştiriyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verdikten sonra yönetimi KOSB’ye devredilerek koleje dönüştürülen Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi, sanayi sektörüne, ihtiyaç doğrultusunda nitelikli, kalifiye eleman hazırlıyor.







Bünyesinde bin 200 fabrikanın faaliyet gösterdiği, 70 bin kişinin istihdam edildiği KOSB sınırları içerisinde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde, modern teknolojik cihazlarla donatılan atölyelerde eğitim gören öğrenciler, bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan günümüz sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyorlar.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle yönetimi devraldıkları okulu 2 ayda bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü kolej haline getirdiklerini söyledi.







Kolejin tamamen devlet destekli olduğunu ve öğrencilerinden ücret talep edilmediğini vurgulayan Nursaçan, “Kolejimiz 4 bölüm, 6 atölye ve 54 derslikten oluşmakta. Bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü okulumuzda makine, metal teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde eğitim verilmekte.” dedi.







“Nitelikli eleman ihtiyacı var”

İşsizlik gerçeğini kabul ettiklerine fakat eleman arayan sanayicilerin de istenilen düzeyde kalifiye çalışan bulamadıklarına dikkat çeken Nursaçan, şunları kaydetti:







“Ülkemizde biliyorsunuz bir tarafta işsizlik var diğer tarafta ise aranan nitelikli eleman ihtiyacı var. Bu kolej sanayicimizin ‘ara’ değil, ‘aranan’ nitelikli eleman açığını kapatacak. Maalesef bundan önceki yıllarda meslek liseleri çok ciddi manada ihmal edilmişti ama 2002 yılından bu yana hükümetimiz çok ciddi manada meslek liselerini desteklemektedir. Organize sanayi bölgelerinde teknik kolejler büyük önem arz etmekte. Hükümetimiz bunun farkında ve gerekli desteği veriyor. Kayseri, mobilya ve çelik kapı sektöründe öncü bir il. Bu sektörlerin ihtiyaçları dikkate alınarak eleman yetiştirilmesi, KOSB olarak boynumuzun borcu. ‘Bana ne, sana ne’ devrini bitirip, sanayiciler olarak taşın altına elimizi koyup, ülkemizin nitelikli üretime geçmesini sağlamamız lazım. Nitelikli ve katma değerli ürünlere gitmemiz lazım. “







Okulun atölyelerinde birçok sanayi tesisinde olmayan son sistem cihazlar bulunduğunu ve öğrencilerin okul sıralarından itibaren buralarda aldığı uygulamalı eğitimle iş hayatına hazır şekilde mezun olduklarını ifade eden Nursaçan,







“Öğrenciler okulu bitirdiğinde işi öğrenmiş olacak. Vardığında çırak gibi çalışmayacak. Nitelikli bir insan gibi çalışacak. Ülkemizin rekabet gücünü ve şirketlerimizin de güçlenmesini sağlayacak. Ana gayemiz her işi yapan değil, alanındaki işi en iyi yapan insan yetiştirmek.” diye konuştu.







Sanayicilerle sürekli görüş alışverişinde olduklarını, onların hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyduklarını tespit için anketler düzenlediklerini aktaran Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü:







“Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin endüstri tasarım merkezini de bu okulun içerisine taşıdık. Bu merkezde geçtiğimiz yıl sanayicimize 60 tasarım vermiştik, bu seneyi 300 tasarımla kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz, bin tasarım yapmak.





Bu birimi okula taşımakla öğrencilere tasarım desteği vermeyi amaçladık. İçlerinden tasarım konusunda yetenekli olan öğrenciler olabilir, onların bu özelliklerinden de faydalanmak isteriz. Tüm bu gayretlerimiz ülke sanayisinin gelişmesi için. Sanayicilerimizin fikir ve önerileri bizim için çok önemli. Biz burada sanayicilerle anketler yapıyoruz. Anketlerde sanayicimizden hangi branşlarda ihtiyaçları varsa onu araştırıyoruz. Ona göre ya o bölümdeki öğrencileri artıracağız ya da ihtiyaca göre bölümler açacağız.”

AA