OSB Başkanı İşçi Maliyetlerinden Yakındı

Hasyüncü, Kayseri’de iki büyük firmanın 2012 yılı içerisinde işçi maliyetleri daha düşük olan Afrika’ya taşındığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ahmet Hasyüncü, Türkiye’de işçi maliyetleri ve asgari ücret ilişkisini değerlendirdi. Kayseri’de son yıllarda yapılan yeni yatırımların devreye girmesiyle işçilerin asgari ücret üzerinde ücretlere çalıştığını belirten Hasyüncü, “Her ne kadar asgari ücrette çalışanlarımızın elinde ortalama olarak baktığımızda 500 dolar gibi geçmekteyse de, bu, işverenimize bin dolara mal olmakta. Personelin ödemiş olduğundan daha fazlasını veya aynı miktarını vergi, sigorta, taşıma, servis ve yemek bedeli kıdem tazminatlarını hesap ettiğimizde işverene iki katına mal olmaktadır. Dolayısıyla bu da dengeyi sağlamalı. Sadece bir tarafta çalışanı veya sadece işvereni değil Türkiye ekonomi şartlarını da göz önünde bulundurmalı.” diye konuştu.

İşçi maliyetlerinin söz konusu ağırlığından dolayı, Türk işverenlerin fabrikaların işçi maliyeti daha düşük olan ülkelere taşıdığını ifade eden Hasyüncü, Kayseri’de de iki firmanın bu yıl içerisinde fabrikalarını Afrika’ya taşıdığını söyledi. Hasyüncü, “Buradaki kaliteyi alamıyor ama burada bir kişiye verdiği ücreti orada üç kişiye veriyor. Bu hususta ekonomi bakanlığımızın yapmış olduğu araştırmada Türkiye'deki ihracatımızın beher kilosu bugün 1,4 dolara geliyor. Japonya’da 3 dolara, Almanya 4,6 dolara yani Avrupa’da işçilik giderleri fazla ama insanlar teknolojik yatırım yaptığı için bunun karşılığını alabiliyor. Yani bugün bizim 1,4 dolarla ortalama satmış olduğumuz üründe daha fazla işçilik maliyetini kaldırma imkanı zaten yok.” dedi.

Kayseri’de firmaların halen işçi bulamadığını ifade eden ve bu durumu, “İşsizlik değil, iş beğenmeme var.” şeklinde tanımlayan Hasyüncü, “Biz de bu açığı gidermek için bu yıl METEM’i açtık. Aynı zamanda da verimliliği artırabilmek için de teknolojik tasarım merkezini de 2013 yılında hizmete açacağız. Teknolojik yatırımlar için de bir taraftan da görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'de gerek Sanayi Bakanlığımızın gayretleri, TÜBİTAK projeleri diğer tarafta KOSGEB destekleri yine ERÜ’de kurulan Teknopark A.Ş. kapsamında sanayi üniversite iş birliğini nasıl hızlandırmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hasyüncü, asgari ücretin ne kadar olacağını tartışmak yerine, vasıflı eleman yetiştirme üzerine kafa yorulması gerektiğini belirtti ve asgari ücretin yaşam standartları altında kaldığına çok da inanmadığını dile getirdi. Ücret artışlarının insanların yaşam şartlarına yansıdığını, bunun insanların evlerinde kullandığı teknolojik araç gereçlerden bile anlaşıldığını ifade eden Hasyüncü, “Kayseri’de 10 yıl önce 10 bin sosyal sigortalı çalışan vardı şimdi 190 bin var. Bu halinin de piyasaya yandığını düşünüyorum.” diyerek sözlerine son verdi.