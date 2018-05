OSB'DEN BÜYÜK YATIRIM

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, göreve geldikleri 36 ay içerisinde 400 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Biz devletin emrinde, milletin hizmetindeyiz” dedi.







Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, düzenlediği basın toplantısıyla göreve geldikleri 36 ay içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yeni hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Nursaçan, kendilerinin devletin emrinde, milletin hizmetinde olduklarını söyleyerek, "Biz sanayicimize ‘Devletimizin emrinde oluruz, milletimizin hizmetinde oluruz’ diye göreve geldiğimize söz vermiştik. ‘Biz OSB’ye sahip olmaya gelmiyoruz, OSB’nin sahiplerine hizmet etmeye geliyoruz’ dedik. Bugün Türkiye Cumhuriyetinde 36 ay içerisinde herkesin örnek aldığı bir OSB olduk. Bundan da gurur duyuyorum. Kayseri birlik ve beraberliği sözdeki cümlelerde birlik ve beraberlik olmuyor. İcraatta herkes birlik ve beraberliği ihmal etmeli, sözde konuşmamalı ve göstermelidir” ifadelerini kullandı.







“Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali bizdedir”

Kayseri OSB’ye Türkiye’nin en büyük güneş enerji santralini kurduklarını kaydeden Nursaçan, “Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali bizdedir. 930 bin metrekarelik alanda, 51 megavatlık bir santraldir. Bunları başkası yapsa elini diline dolar, Kayseri’de konuşur. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz icraatlarımızı yapıyoruz. Gündüz Kayseri sanayisinin kullandığı elektriğin yüzde 20’sini karşılıyor” dedi.



Hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Başkan Nursaçan, “Göreve geldiğimizde fuar konusu bizim namus meselemiz dedik. Bunda da mahcup olmadık. 150 bin metrekare Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan teknik hizmet alanı olarak kullanma şartıyla bu arsayı tahsis ettik. Buranın yaklaşık değeri 70 milyon TL’lik arazidir, biz sanayimizin envanterine kattık. Bu fuar basit bir fuar meselesi değildi. Çok ciddi manada Kayseri ekonomisine ve sanayicilerin ürünlerinin teşhirine vesile olacak. Özel OSB Teknik Kolejimiz çok ciddi manada göreve geldiğimizde Milli Eğitim Bakanlığına aitti. Biz talep ettik ve bize verdiler. Biz 670 öğrenci ile bu okulu devraldık. Bugün bin 300 öğrenci var. Sanayicimizin nitelikli eleman sorununu çözecek bir okula sahip olduk. 11 ve 12’inci sınıflar bölgemizde faal olarak staj yapmaktalar. Önceki hizmet binamız tescillenmiş ve belgelenmiş, verilen raporlar 90 gün içerisinde yıkılması gereken bir yapıydı. O yapıyla bin 200 tane güzide sanayicinin evraklarını, imar bilgilerini bu binada muhafaza etmek mümkün değildi. Aldığımız kararla 22 aylık bir süreç içerisinde sanayicimizin ufkunu açacak ve Kayseri’yi temsil edecek bir binayı yaptık. Sektörün kümelenme toplantılarını çok önemsiyoruz. Meslektaşlar birbirlerine haksız rekabet yapmaktansa bir araya gelip tanışmaları için gayret gösteriyoruz. Kayseri’nin önemli bir camisi ibadete açıldı. Biz yönetimimize beraber Kayseri’nin ilk 4 minareli 3 şerefiyeli camiyi Kayseri’ye kazandırdık. Dış ticaret istihbarat merkezinde sanayicimizi dünyada içerisinde bulunduğumuz sektörel bazlı her türlü istihbaratı vermekteyiz. Burada 180 milyon bilgiyi alıp paylaşa biliyoruz. Bu Türkiye’de 2 tane var. Sanayicimiz bu konu da çok memnun. Yıllarca ‘Kayserili işini bilir’ gibi bir yanlış algının içerisindeyiz. Endüstriyel tasarım merkezini bizim yeni yönetimimiz sanayicilerimizi eksiklerini bildiği için işlevsel hale getirmek istedik. Daha önce kurulmuş ama ne gelen var, ne giden var. Biz göreve geldikten sonra 500 projeyi sanayicimizin hizmetine sunduk. Bunu sadece mobilya üzerine yapmadık. Bir sürü alanda yaptık” şeklinde konuştu.







Tasarımcılığın Kayseri’de ihmal edildiğini kaydeden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Bunu ihmal edenlerin kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Kayseri’de ‘Yeni şeyler yapmak lazım. Hepte kaba mallar var’ diye söyleniyor. Bu kelimenin haddi aştığını düşünüyorum. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Siz kalkar uçak veya silah yaparsınız. Takdir edilirsiniz ve eliniz öpülür. Kayseri’de 400’ün üzerinde cefakar sanayici var. 200’ün üzerinde çelik kapıcı var. Diğer sektörlerde eksikliklerini gidermek yerine çamur at izi kalsın diyerek küçük görülüyor. Ben bu sektörün içerisinde 40 yıldır varım. 1990 yılına gidildiğinde Kayseri’de üretilen mobilya Güney Doğu Anadolu Bölgesine satılırdı. Bugün Kayseri o kadar mesafe kat etti ki, bugün Kayseri’de üretilen ürünlerin Kayseri’de kullanılma oranı arttı ve dünyanın her köşesine Kayseri’deki ürünleri gidiyor. Elbette yeni şeyler yapmak lazım. Bu devlet politikasıdır ve siyasetin ağırlığını koyması gereken şeylerdir. Biz Dubai’de Türk Ticaret Merkezi kurulması için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde orada 30 saate yakın zaman geçirdim, Kayserili esnafımıza uygun mekanı bulmak için. Oturalım ve güzel güzel kelime konuşalım. Kayseri’ye bu ihaneti kimsenin yapmasına gerek yok. Lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Herkes kendisini sorgulayacak. Birbirinizi güzel laflarla aldatmanın bir anlamı yok. Biz geldiğimizde Kayseri’nin her bölgesine bu bizden, bu bizden değil demeden herkese eşit mesafede davrandık. Herkesin işini nasıl çözeriz diye gayret gösterdik. OSB’de toplam yol miktarı, 150 kilometredir. Biz 55 kilometre asfalt, 17 kilometre de kilitli parke yapmışızdır. Bu tarihi bir rekordur. 7’inci cadde üzerinde bin 200 araçlık tır parkı hayata geçirdik. Bugün yemyeşil bir alan oldu ve 3 tane de parkımız var. Biz göreve geldiğimizde aldığımız en önelim kararlardan birisi de 15 Temmuz Şehit Parkıydı. Geçmişini bilmeyenler, geleceğine yön veremez” diye konuştu.







Yapılan işlerin küçük görülmemesi gerektiğini kaydeden Nursaçan, “Bölgemizde itfaiye konusu da eksik bir konuydu. Biz göreve ilk geldiğimizde bir yangın ile karşılaştık ve gece 3 buçukta evimize gittik. İtfaiye teşkilatımızın eksi olduğunu gördük. Bugün şuanda çok büyük rahatlıkla gurur duyabilirsiniz. Türkiye içerisinde 316 tane OSB var, Kayseri OSB birçok belediyeleri ve illeri itfaiye de öne almıştır. Şuanda sadece Kayseri İtfaiyesinin örnek olarak baktığı, kapasite olarak da İstanbul İtfaiyesinin imkanlarından da ileridir. Yangında büyük konuşmayacaksın. Biz tedbirimizi aldık, eğittik ve eğitim verdik. Eskiden soğutma çalışmaları yapılırken, bugün her türlü yangını söndürebiliyoruz. Çok ciddi uzman bir kadromuz var. Yapılan işleri küçük görmek, baltalamamak gerekir. Küçük görmemek gerekir. ‘Fuara ne gerek var’ demek gibi anlamsız laflara gerek yok. Dedelerimiz 12’inci yüzyılda Pınarbaşı Pazarören de Yabanlu pazarını kurmuş. Sen bin yıl sonra ‘Fuara ne gerek var’ diyorsan sorgulamak lazım” ifadelerini kullandı.



OSB para biriktirme değil hizmet yeri

Göreve geldikleri 36 ay içerisinde 400 milyon TL’lik bir yatırıma imza attıklarının altını çizen Başkan Tahir Nursaçan, “OSB’mizin her türlü imkanları var. Finansmanı en iyi şekilde kullanılıyor. Şunu da ifade etmeden geçmeyeceğim. Kayseri OSB para biriktirme yeri değil, hizmet etme yeridir. Bizden önceki arkadaşlarımıza 12 yılda 370 milyon civarında yatırım kısmet olmuş. Bize de 36 ay içerisinde kısmet oldu. Takdir artık sanayicilerimizindir. Bir sanayicimiz 700 öğrencilik bir teknik lise yapacaktı. İsmini söyledik, adam vazgeçti. Burası Kayseri, hangi hikmetli el değdi bilmiyorum. Şimdi 45 bin metrekarelik alanı bakanlığımızdan almayı başardık. Bunlar ciddi işler. Lafla peynir ekmek gemisi yürümüyor. Bunlar ufak mescit açmaya, GES açmaya benzemez. Ciddi projelerden bahsediyorum. 45 bin metrekare arsaya üzerinde 60 milyon TL’ye varacağını tahmin ettiğimiz yine 3 bin öğrenci kapasiteli Türkiye’nin en güzide teknik kolejini açmayı planlıyoruz. Kayseri’ye yaraşır bir 600 kişilik konferans salonumuz devam etmektedir. Biz lafla uğraşmayız. Bizim işimiz olur, proje olur. Kayseri büyürse buradan payı siz alırsınız ama Kayseri kısır çekişmelere meydan verirse yerinde sayar. Kayseri’nin bir haksız tarafı şu var. Şehirde kimin bunda emeği varsa, üstüne alınmasında mahsur yok. Hakkı, hak sahibine vermeyi öğrenmemiz lazım.



“Hep oy birliğiyle karar aldık”

Kayseri OSB’nin liyakatin ve kardeşliğin merkezi olduğunu söyleyen Tahir Nursaçan, yönetim kurulu toplantılarında tek kişiyle karar almadıklarını, yüzde 100 oy birliğiyle karar aldıklarını kaydederek, “Kayseri OSB, işin, liyakatin ve kardeşliğin merkezidir. Biz 36 ayda, çalışan ve değerli yönetim kurulumla birlikte çalıştık. Tek kişiyle karar aldığımız bir gün olmadı. Yüzde 100 oy birliğiyle karar aldık. Biz geldiğimizde ilk toplantımızı yaptık. Biz proje adamıyız, bizim Ahmet ile Mehmet ile işimiz yok. Bu şehrin sanayisine saygı duymak lazım. Üretmek çok kıymetli ve çok zor bir iştir. Bütün sanayicilerimizin desten yazmış eli öpülesi insanlardır. Onlara saygı duyup, onları desteklemek lazım. Kayseri’de tarih yazılıyor” dedi.

Bir gazetecinin ‘Siteminiz kime’ sorusu üzerine Nursaçan, “Benim sitemim kimseye değil. Üstüne alınan alınsın. Kimi ilgilendiriyorsa, nettir. Şehirde birlik ve beraberlik var deniliyor. Bunlar sloganlaşmış kelimeler. İnandığınız şey söylemeniz lazım. Yapmadığınız şey söylüyorsanız o tezattır. Bizde gerginlik yok. Hakkı hak sahibine verilmesi gerekiyor. Yanlışımız varsa yazacaksınız ama yapılanları da yazacaksınız. Benim sitemim yok, sitem sevgiden doğarmış. Biz Kayseri’yi seviyoruz. 1 milyar 799 milyon dolar bu şehre yakışmıyor. Gerçekçi olmak lazım. İnegöl’e giderek tasarım yapılması Kayseri şehrinin işini bilenler şehri olduğunu mu gösterir. Bugün tasarım burada yapılıyor. Tasarımı hafife almayın. Birçok sanayicimizin bize yansıyan takdirleri var. Bugün Kayseri Tasarım Merkezi İnegöl’e tasarım yapıyor. Biz burada bir algıyı yıkıyoruz ve tarih yazıyoruz" diye cevap verdi.



24 Haziran da yapılacak olan erken seçimi değerlendiren Nursaçan, siyasilerden destek beklediklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah cennet gibi coğrafya bahşetmiş. Zaman zaman konuşmalarımda da söylüyorum. 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı düşmanlarla çevrili bir cennet gibi vatanda yaşamanın bedeli var. Siyasilerimize teşekkür ederim. 24 Haziran’daki seçimlerin hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Bu seçim kararının sanayimizin adına doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye istikrar noktasında belirsizliklerin giderilmesi gerekiyordu. Türkiye dünyanın kalbi mertebesinde ve dış güçler ülkemizin gelişmesini istemiyor. Bu seçimle beraber o kaygıyı da gidereceğiz. Üretim basit bir konu değildir. Sanayiciler kolay yetişmiyor. Siyasilerimiz sanayici ile iç içe olmak durumundadırlar. Birlik e beraberlik istiyoruz. Sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı duyması lazım. Üreticinin sorunlarını iyi dinlemelerini bekleyeceğiz. Yerli otomotivle ilgili temasımız olmadı. Keşke yerli otomotivin tamamı Kayseri’de yapılsa. Lafla olmuyor, samimiyetle oluyor. Böyle de bir görüntü şuan için yok. Kayseri bunu hak etmelidir. Kayseri her zaman her yönüyle örnek alınacak şehirlerden birisidir. Fuar ve kongre merkezi çok önemlidir. Her sene Kayseri’de tarım fuarı düzenleniyor. En az 500 bin civarında kişinin geldiği söyleniyor. Bu 500 bin kişi Kayseri’den 1 kilo sucuk alsa ciddi manada destek olacaktır. Bizim fuar merkezimiz yapıldığında bir kere ferah bir ortamda yapılacağını düşünüyoruz. Çok geniş bir fuar alanı olacak. Birinci holü Ekim başı bitirmek için bir çaba içerisindeyiz. İkinci holü de önümüzdeki yıla sarkar diye düşünüyorum. Burada herkes cümlede değil de kalbiyle samimi yaklaşırsa, Kayseri’de 9 tane fuar yapmak isten bile değil. O zaman 1 buçuk milyon ziyaretçi gelir. Bu ziyaretçiler 2 bin TL harcasa, Kayseri’ye çok büyük oran kalır.”

İHA