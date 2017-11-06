OSB Heyeti ABD ve Kanada ziyaretini tamamladı 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Fabrikasyon Metal Ürünler 16.UR-GE. 025 numaralı projesi kapsamında; URGE Küme Üyesi Çelik Kapı Firmaları ve İşbirliği Kuruluşu Kayseri OSB yetkililerinden oluşan 18 kişilik ilk ticaret heyeti ABD’de New York ve Kanada’da Toronto ziyareti gerçekleştirdi.Firma temsilcileri ile bu ülkelerdeki potansiyel alıcıların bir araya getirilmesi ve işbirliği imkanlarının artırılması, olası tüm ihracat alternatiflerinin detaylı olarak görüşülmesi, Türkiye’nin pazardaki payının daha da geliştirilmesi, bu ülkelerin sektörel pazar yapısının detaylı bir şekilde yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleşen ziyarette; ABD’nin New York eyaletine geçilerek Amerikan sanayicileri ve üreticileriyle eşleştirme yapılarak B2B görüşmeleri, sektörel küme tanıtım seminerleri ve yerinde firma ziyaretleri gerçekleştirildi.Newyork’taki çalışma ziyareti sonrası Kanada’nın Toronto şehrine geçen Ticaret Heyeti, Kanadalı sanayiciler ve üreticileriyle B2B görüşmeleri, sektörel küme tanıtım seminerleri ve yerinde firma ziyaretlerinin yanı sıra, söz konusu ülkelerdeki Türk pazarı imkanlarının daha da artırılması için, yerel firmaların üretim aşamasında Know- How’ların tespiti, en önemlisi de dayanıklı üretimlerin standartlarının nasıl yapılması gerektiği gözlemlendi.Proje kapsamında diğer ülkelerin hedef pazarlarına yönelik ziyaretlere devam edileceği bildirildi. (Kurum haberi)