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OSB MOBESE sistemi çalışmalarını tamamladı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB genelinde, 48 noktaya 210 kamera kurulduğunu söyledi.

OSB MOBESE sistemi çalışmalarını tamamladı
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve mahallinde yapılan keşifler sonucunda Kayseri OSB sınırları içerisinde 48 noktaya 210 MOBESE yerleştirildiğini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, “İzleme merkezi OSB Karakolu olacak şekilde planlanan kameralar ile OSB’deki bütün iş yerleri güvence altına alınmıştır. Kameralar kötü niyetli bir kişi veya aracın hiçbir kaçış noktası kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca, bölgemizin araç girişi olan tüm giriş noktalarına ‘Tanıma Sistemi Plaka’ kurulmuştur. Plaka Tanımlama Sistemi ile de OSB’ye giriş-çıkış yapan araçların plakaları kaydedilmesine olanak sağlanmıştır. Bölgemiz giriş ve çıkışlarındaki kameralar plaka okuma özellikli olması ile herhangi bir suça karışmış, aranan, takipte olan araçlar bu kameralar sayesinde emniyet mensuplarına bilgi vererek en kısa sürede gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Polnet ile bağlantılı

Tüm sistemlerin Polnet (Polis Network Ağı) ile uyumlu olduğunu kaydeden Başkan Tahir Nursaçan, “Kamera sisteminin altyapısının tamamlanması ile fiber alt yapıda Kayseri OSB’deki bütün parsellere ulaştırılmıştır. Bölgemizde yaşanabilecek her türlü sıkıntının MOBESE kamera sistemi ile daha erken çözüme kavuşması ve bölgemizin daha huzurlu ve güvenli olması hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

İHA

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