"OSB SAHİPLERİNİN HİZMETİNDEYİZ" Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Mali Genel Kurulu'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "OSB’yi sahiplenmek için değil sahiplerine hizmet etmek için buradayız, Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz olmaz" dedi.

Kayseri OSB Hizmet Binası'nda yapılan genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Genel kurulda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 3 yıllık hizmet süresinde yapılan projeler hakkında bilgiler verdi. Güçlü ülke olmanın yolunun güçlü ekonomiyle olacağını ifade etti. Nursaçan, ekonominin birinci gündem maddesi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

OSB'yi sahiplenmek için değil hizmet etmek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Nursaçan; "Ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenen, sanayi beklentilerine yeterince cevap vermesi, ekonomimin birinci gündem maddesi haline gelmesi yani asıl gündeme dönülmesi birinci gündemimiz olmalıdır. Günümüzde güçlü ülke olmanın yolu güçlü ekonomik yapıdan geçmektedir. Kayseri sanayisi 2017 yılında önemli başarılara imza attı. Biz, sanayide huzurun ve istikrarın kıymetini çok iyi bilmekteyiz. Kayseri Organize Sanayi bölgesine kuruluşundan günümüze kadar hizmet eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Planlı kalkınmanın önemli merkezi olan Kayseri OSB yönetim kurulu olarak ‘OSB’yi sahiplenmek için değil sahiplerine hizmet etmek için buradayız’ anlayışı ile buradayız. Her zaman şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile hareket edilmiştir. Emlak vergisi, TRT, KOSGEB payı, KDV, ÖTV indirimi, imar barışı gibi öncelikli konularda sanayicilerimiz adına gerekli girişimlerde bulunulmuş ve olumlu sonuçlar alınmıştır” dedi.

“2018 Yılı İhracat yılıdır”

Nursaçan şöyle konuştu; ”Kayseri OSB yönetimi olarak 2018 yılını ‘İhracat yılı’ olarak ilan ettik. Dış ticaretin geliştirilmesi adına firmalarımıza destek sağlayacak dış ticaret istihbarat merkezi kurulmuştur. Temel sorunların çözümünün ihracatı artırmak olduğuna inanıyoruz. Kayseri Uluslararası Fuar ve Ticaret Merkezi çalışmaları devam etmektedir. Fuarın ikinci binası için de Kalkınma Bakanlığı’ndan 11 buçuk milyon TL destek sözü alınmış olup işlemler devam etmektedir. Tabi burada Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, merkezimizin peyzaj çalışmalarını üstlenmişlerdir. Yaklaşık 9 milyon TL’lik bir harcamadır."

"Türk Ticaret Merkezi'nin kurulacak"

Sanayici ve firmaların yeni pazarlara açılması için çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Başkan Nursaçan; "Bosna Hersek ve Dubai gibi yurtdışında üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği Türk Ticaret Merkezi’nin kurulması için çalışmalar devam etmektedir. Yani Kayserili işini bilir, Kayseri sanayisinin devletine bağlılığına ve sadakatine kimsenin şüphesi yoktur. Kayseri sanayicisi okul da yapar cami de yapar ama yeri geldiğinde teşvik de ister, devletinden de alması gereken imkan varsa hepsini de almak zorundadır. Biz görev geldiğimiz günden itibaren alınması gereken ne varsa aldık, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bölgemizdeki firmaların yeni pazarlara açılması için Ur-Ge projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Afrika gibi ülkelere Ur-Ge desteği alan firmalarımızla birlikte iş seyahatleri düzenlenmiştir ”diye konuştu.

“TC’nin en büyük güneş enerji santralini kurduk”

Kayseri OSB’si uluslararası büyük projelere imza atma yolunda önemli hamleleri yaptığını ifade eden Nursaçan; “ Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güneş enerji santralini devreye aldık. 10 milyon doları bulan bir gelir elde ediyoruz, bu bir hikaye değil. 40 yıllık OSB tarihinde bin 825 yapı ruhsatı hak sahiplerine verilirken 3 yıllık dönemimizde 323 adet yapı ruhsatı verilmiştir, bu da bir tarihtir. Yine 40 yılda 772 adet yapı kullanma izin belgesi hak sahiplerine verilirken 3 yılda 180 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Yani siz değerli sanayicilerimizin her türlü işlerinde güler yüzlü, atlı dilli, işlerin en hızlı şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. OSB’yi sahiplenmeye değil sahiplerine hizmet eden ve bunu onur ve şeref kabul eden içinizden çıkan insanlarız. Kurumlar, içi boş sloganlarla yürütülemez. Bizler hem konuştuk, hem de konuştuklarımızı sahaya yansıttık. Bu çalışmaların en yakın şahitleri sizlersiniz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz olamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ‘istihdam seferberliği’ çağrısı üzerine hemen harekete geçilmiştir. Kayseri sayısal olarak en fazla istihdam sağlayan ilk 10 il içerisinde yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. İkinci istihdam seferberliğinde de Kayseri OSB yine olarak İŞKUR ile ortaklaşa seferberliği devam ettirmiştir" dedi.

“OSB’ye 112 acil kurulacak”

Gündemlerinde olan projeler hakkında da bilgiler veren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan çalışmaları şu şekilde sıraladı; "Bir ülkeyi güçlü yapan üretim gücüdür. Türkiyemiz için sanayimizi daha nitelikli üretim yapısına kavuşturmak durumundayız. Kaybedecek zamanımız yoktur, en iyi şekilde birlikte olmak zorundayız. Sanayicilerimizin misafirlerini daha nezih bir ortamda ağırlamaları için sosyal tesis kurulması hedeflerimiz arasındadır. 112 Acil Servis İstasyonu’nun kurulması da İl Sağlık Müdürlüğü ile mutabakata varılmıştır. ‘Meslek lisesi memleket meselesi’ düşüncesiyle sanayicilerimiz ile yapılacak görüşmelerden sonra okulumuza yeni bölümler eklenecektir. İkinci bir meslek lisesi açılması konusunda bakanlığımızdan 45 bin metrekarelik arsa tahsisi onayı alınmış, proje üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Omuzlarımızdaki yükümüzün farkındayız, güveninize layık olmak bizim için zenginliktir, onurdur. Sadece yaptıklarımızdan değil yapamadıklarımızdan da sorumluyuz. Hizmet çıtası ve kalitesinin ne kadar üst seviyelere çıkarıldığı herkes tarafından görülmekte ve takdir edilmektedir. Gün işbirliği ve güç birliği günüdür. Hep birlikte ülkemizin gelişmesine artı değerler katmaya yılmadan, usanmadan devam etmek durumundayız."

Genel kurul, gündem maddeleri görüşülerek oylanmasının ardından dilek ve temenniler bölümündeki konuşmalarla sona erdi.

İHA

