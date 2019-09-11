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OSB, Türkiye-ABD İş Çalışma Yemeğine Katıldı

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ülkemizi ziyareti dolayısıyla, TOBB ve ABD Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen “Turkey-US Business Working Dinner” iş çalışma yemeğine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç ve işadamı Seyhan Arifoğlu katıldı.

OSB, Türkiye-ABD İş Çalışma Yemeğine Katıldı

Toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan birer konuşma yaparak; Türkiye ile ABD arasında mobilya, otomotiv, sivil havacılık, tekstil ve diğer sektörlerde mevcut ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar, hedef pazarlar, tedarik mekanizmalarının kurulması, ortak işbirliği imkânları, tasarım, esnek üretim, kapasite kullanımı, kalite, verimlilik, planlama, teslimat ve tanıtım konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca; muhtelif sektör temsilcileri tarafından çalışmalara dair detaylı bilgiler sunuldu.
 

İHA

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