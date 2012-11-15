OSB'de Bilgi Güvenliği Semineri

OSB konferans salonunda düzenlenen konferansa Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alçı konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Alçı, “Bilgi güvenliği günümüzde fiziksel güvenlikten daha fazla öne geçmeye başladı. Kişilerin de kurumların da devletin de fiziksel sınırlarının çok ötesinde dijital sınırların korunması gerekir. Fiziksel sınırların düne kadar önemliymiş gibi düşünüyorduk ama ulaşım sistemlerinin, haberleşme sistemlerinin geliştiği bu dönemde devletlerin fiziksel sınırları önemli olmaya başladı.” ifadelerinde bulundu.

Günümüzde bilginin taşınma yollarının değiştiğini ve bu nedenle gizli kalmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen Alçı, “Bilgi gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik açısından ele alındığında şartlar ne olursa olsun güvenlik zafiyetinin olmaması karşımıza çıkıyor. Bunun ötesinde her türlü tedbirler ile korunması gerekir. Günümüzde elektronik ortamlarda, CD'lerde, DVD'lerde koruyoruz. Elektronik ortam saldırılara da açık oluyor. Dijital sınırlar sanki korumasız ve ister kişisel ister kurumsal saldırılara açık olan durum olduğuna göre saldırıların nasıl olduğuna yönelik konulara değinmek gerekir. Bankacılık sistemleri saldırılara açık konumda ve hep saldırılara maruz kalıyor.” şeklinde konuştu.

Konferans, konuşmacıların sunumları ile devam etti.