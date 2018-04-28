Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

OSB’de bilgilendirme semineri düzenlendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesince üyelere ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları kapsamında Türk Eximbank yetkilileri tarafından OSB Konferans Salonunda seminer verildi.

OSB’de bilgilendirme semineri düzenlendi
Türk Eximbank yetkilileri tarafından verilen seminere Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Sarptaş, Bölge Müdürü Ali Yaprak, OSB idarecileri, çalışanları, OSB firma yöneticileri ve çalışanları Türk Eximbank Pazarlama Daire Başkanı Gülpervin Curaoğlu, Kayseri Şube Müdürü Ali Can, Türev Ürünler Müdürü Necmettin Öztan ve Uzman Müge Erkan katıldı. 
Türk Eximbank Kredi Programları, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, Türk Eximbank Türev Ürünleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği seminerde Türk Eximbank’ın genel faaliyetleri de katılımcılara anlatıldı. 
Seminerde bir konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “Eximbank sunduğu imkânlar ile sanayicilerimize, yatırımcılarımıza ve ihracatçılarımıza ciddi destekler sağlamakta. Bu seminerin hayırlara vesile olacağına inanıyorum.” dedi. 
Kurum haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.