OSB’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,







“Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, bölgede faaliyet gösteren işletmelere daha kaliteli, daha verimli ve daha etkin hizmetler sunulması amacıyla alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edilmektedir” dedi.







Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Belirtilen hizmetler çerçevesinde; 2017 çalışma programına göre, OSB’deki muhtelif caddelerde devam eden doğalgaz altyapı çalışmalarında takriben 2 km Polietilen ana hat çalışması yapılmış, buna ilave olarak ta 23 adet servis hattı çalışması da tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur. OSB Bölge Müdürlüğü tarafından, bölgede yer alan firmaların sayaçları otomasyon sistemi ile uzaktan okunmaktadır” diye konuştu. (Kurum Haberi)

