OSB'den Enerji Verimliliği Hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş 3 mühendisin de bilgi ve tecrübelerinden istifade edilecek olan Ön Enerji Etütlerinin bedelleri KOSGEB desteği ile birlikte Kayseri OSB tarafından karşılanacak. 07.01.2013 tarihinden itibaren başlayacak etüt çalışmalarında enerji tüketimi en çok olan işletmelere öncelik verilecek olup, her bir işletmeye düzenlenecek ziyaretlerde gerçekleştirilecek araştırmalarla, enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceği ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılacak.

Konu ile ilgili OSB Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, ''Bölgemizde aylık ortalama yaklaşık 75 milyon kwh elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. Kayıp kaçak oranımız ise yüzde 0,14’e kadar gerilemiştir. Unutmayalım ki en kazançlı enerji, tasarruf edilen enerjidir. Biz de bu anlayışla bölgemizde havai hatların yeraltına alınması, trafo binalarının yenilenmesi ve uzaktan sayaç okuma sistemine geçilmesi gibi enerji için önemli çalışmalar yapmaktayız” dedi. Başkan Hasyüncü, enerji verimliliğinin memleket meselesi olduğuna vurgu yaparak, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her türlü çalışmaya katkı yapacaklarını ifade etti.

Kayseri OSB Elektrik Danışmanı Ahmet Seferoğlu da konuşmasında, Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuat konusunda bilgilendirme yaptıktan sonra, ön enerji etütlerinin nasıl yapılacağı, kullanılacak ölçüm aletleri ve enerji verimliliği potansiyeli olan prosesler hakkında açıklamada bulundu.

Daha sonra kürsüye gelen KOSGEB Kayseri Merkez Müdürü Erdal Çınar, KOSGEB’in ön enerji etüdü, verimlilik artırıcı proje ve eğitimler için sağladığı destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kayseri OSB Elektrik Birim Amiri ve Proje Koordinatörü Fazlı Gündoğan ise ön enerji etütlerinde beklenen başarının sağlanabilmesi için sanayicilerin çalışmaya sağlayacakları katkının önemini belirterek, yapılacak çalışmanın sürecini anlattı.

Toplantı elektrik piyasasındaki son gelişmelerin değerlendirilmesiyle son buldu.