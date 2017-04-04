Otogazda büyük indirim!

Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında bugünden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim yok

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir.

(haberler.com)

