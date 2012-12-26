Otomobil Firmalarına Mektup Yazdı

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, “Yıllardır dile getirdiğimiz üniversite sanayi işbirliğinde bahsediyoruz. Her toplantılarda bunu nasıl hayata geçirebileceğimizi görüşüyoruz. Yıllar önce başlayan Erciyes Üniversitemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz Tekno Park ile sanayi üniversite işbirliğini icraata dönüştürdüğümüz kanaati içerisindeyiz. Ankara’da ki çeşitli toplantılarımızda bürokrasilere hep dile getirdiğimiz sanayi - üniversite işbirliği içerisinde bir tarafta sermaye diğer tarafta fikir birliği. Tabi bunlar içinde en fazla insana yatırım yapma kanaatine varıyoruz. Yıllardır Tekno Parkımız devam ediyor. Kayseri her ne kadar yıllar itibariyle ticaret şehri olarak bilinmesine rağmen son yıllarda sadece Türkiye genelinde değil dünyada da sanayi şehri olarak anılmaya başladı. Yine biz üniversite - sanayi işbirliğinde Orta Doğu Kalkınma ajansı ile başlattığımız bir projemiz var. Endüstriyel tasarım dediğimiz projemizin inşaatını bitirdik. Geçtiğimiz günlerde Valimize bilgi verdik. Donanımına geçtik. Burada sizler fikirlerinizi geliştirin, donanımınızı yapın ve sanayici ile birlikte bunu hayata geçirin. DolayIsıyla sadece bu toplantılarda değil daha çok bir araya gelip birbirimizi anlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

10 yıldır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını yürüttüğünü belirten Hasyüncü, “Tek tek bütün otomobil sektörlerine mektup yazdım. Eğer ki otomobil sektörüne yatırım yapmak isterseniz yüz binin üzerinde metrekare alanı size ücretsiz olarak vereceğim dedim. Otomobil sektörünün yanında bir yan sanayi olsun Kayseri’de daha da ihracatını arttıran bir şehir konumuna gelmesini arzu ettik. Geçen yapılan toplantıda Türkiye’nin yapmış olduğu ihracatın ortalama kilosunun 1.4 dolara, Japonya’nın 3 dolara, Almanya’nın 4.8 dolara geldiğini ifade ettiler. Demek ki bundan sonra katma değeri yüksek olan teknolojik üretime ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.