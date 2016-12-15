Otomotivde tüm zamanların ikinci en yüksek ihracatı geliyor Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün, bu sene 23,5 milyar dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'den sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamını yakalaması bekleniyor.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv sektörü ihracatının bu yıl gayet iyi gittiğini söyledi.

Sabuncu, 11 aylık verilere bakıldığında, ihracatın bir iyi noktaya geldiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5'lik artışla 21,5 milyar dolar dış satım yapıldığını belirterek, "Seneyi 23,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı bekliyoruz. Bu da bizim koyduğumuz 23 milyar dolarlık hedefin üzerinde. Tabi 23,5 milyar dolarlık bu rakam, 2008 yılında (rekor yılı) elde ettiğimiz 24,7 milyar dolarlık ihracata en yakın rakam. Yani en iyi ikinci ihracat senesinde, periyodundayız." diye konuştu.

Dolar-avro paritesinin uzun süre 1,10'lar civarında seyrettiğine işaret eden Sabuncu, paritenin gelecek sene de bu seviyelerde devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Sabuncu, sektör ihracatının yüzde 85'inin avro ile yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen sene sırf parite nedeniyle kaybımız, 3 milyar dolar oldu. Eğer parite, daha önceki gibi, 2008 senesindeki gibi 1,30'lar civarında olsaydı, bizim ihracatımız 23,5 milyar dolar değil, 26,5 milyar dolar olacaktı. Esasında biz bu rekoru kırmış olacaktık, ama pariteden dolayı, bu sene en iyi ikinci rakam olacak. Bu rekoru gelecek sene kırmayı düşünüyoruz. Evet parite 1,30'lar civarında olsaydı bu sene tüm zamanların rekorunu kırmış olacaktık."

Arka arkaya 11 şampiyonluk

Otomotiv sektörünün sektörel anlamda üst üste 10 yıl ihracat şampiyonu olduğunu, bu yıl 11. şampiyonluğuna hazırlandığını belirten Sabuncu, şunları kaydetti:

"11. şampiyonluğumuzu da şu an ilan ediyorum. Otomotiv endüstrisi, bu sene de şampiyon olmuştur. Artık bu saatten sonra bu değişmez. Arka arkaya 11 şampiyonluk. Ben biraz önce Google'da baktım, arka arkaya '11 şampiyonluk' diye girdim, bir şey çıkmadı. 'Arka arkaya 11' dedim, yine bir şey çıkmadı. Yani arka arkaya 11 sene şampiyon nerede vardır, bir futbol takımı var mıdır, bir atlet var mıdır böyle bir şampiyonluk elde eden? Bu çok önemli bir olay, bunu bütün kamuoyunun bilmesi lazım. Otomotiv endüstrisi, kesinlikle, gerçekten iyi bir performans göstermektedir."

AA

