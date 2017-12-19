Övüç: İstihdam hamlesi kolaylık sağlayacak

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 'Bir Sizden Bir Bizden' programının esnaf ve sanatkarlara kolaylık sağlayacağını söyledi.

19 Aralık 2017 Salı 12:20