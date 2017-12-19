Övüç:  İstihdam hamlesi kolaylık sağlayacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam hamlesi olarak açıkladığı 'Bir Sizden Bir Bizden' programını değerlendiren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, programın esnaf ve sanatkara büyük bir kolaylık sağlayacağını, bu şekilde işsizlik rakamlarının azalacağını ifade etti.
İstihdama ne kadar fazla ağırlık verilirse büyümenin de o hızda artacağını belirten Övüç, “Cumhurbaşkanımız geçen yıl fabrikalara ve TOBB üyelerine seslenerek istihdamı artırmak için birer kişi daha alınmasını arzu etti. Bu da başarıya ulaştı. Bu yıl da, 'Bir Sizden Bir Bizden' programı ile artı iki kişi daha çalıştıran esnafın, istihdam ettiği bir kişinin vergi ve primlerinin devlet tarafından ödeneceğini açıkladı. Bu da esnaf ve sanatkarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. İstihdama katkıda bulunmak için esnaf ve sanatkarlarımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşılıkta bulunursa, hem Kayserili olarak biz mutlu oluruz, hem de piyasada işsiz vatandaşımız kalmaz. Kayserili bütün esnaf ve sanatkarımıza bu duyuruyu yapıyoruz. Yılda 6 ay maaş ödeyerek bir kişiyi istihdam edecek. İstihdama ne kadar fazla ağırlık verirsek gelecek senelerde inşallah büyüme sağlayacağız ve ülkemiz refaha kavuşacak” dedi.
Seçim dönemi başlıyor
Oda seçimleri hakkında da bilgi veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğimize bağlı 41 tane odamız var. 41 odamız, 1'inci ayın 1’inden 3'üncü ayın 30’una kadar genel kurullarını yapmak üzere seçim dönemine girecek. Bu yolda çaba gösteren ve esnafına katkıda bulunan arkadaşlarımıza ve oda başkanı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bittikten sonra da 1 Mayıs’ta da tekrar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin seçimi olacak. İnşallah genel kurulumuzdan sonra da esnaf ve sanatkarımız için neler yapmamız gerekir, istihdama nasıl katkıda bulunulması gerekir gibi konularda esnaf ve sanatkarımızın yanında olacağını beyan ederiz” diye konuştu.
İHA