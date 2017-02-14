Oylum’dan 25 Milyon TL’lik yatırım

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. CEO'su Yener Büyüknalbant, anlaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Oylum, halka açıldığı 2012 yılından beri cirosunu 3 katına çıkarmıştır. Halka arz gelirleri tamamen yatırıma yönlendirilmiştir. Bugün 16 bin metrekarelik modern üretim hatlarında üretilen Oylum ürünleri 30 ülkede tüketicileri ile buluşmaktadır. Türkiye genelinde A101 ve Metro Gros gibi ulusal zincirlerin yanı sıra birçok şehirdeki yerel market zincirleri ve alt kanal noktaları ile 1969 yılından beri tüketicilere bu lezzet sunulmaktadır. Şirketimiz büyüyen ve kurumsallaşan yapısı ile bir süredir yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekteydi. Yaklaşık 6-7 ay boyunca Dubai menşeli Bracknor Fund Limited Şirketi ile yatırım görüşmelerimiz devam etti. Bu görüşmeler safhasında ülkemiz çok meşakkatli süreçten geçti. Hain darbe kalkışması, artan terör eylemleri, ve kredi not indirimine rağmen ülkemize ve bize güvenerek Bracknor yatırım yapma kararı aldı" dedi.



"25 milyon TL'ye yakın yatırımlarımız olacak"

Anlaşma ile mevcut istihdamın yüzde 20'si kadar ilave istihdam oluşturulacağını ve 25 milyon TL'ye yakın yeni yatırımların olacağını ifade eden Büyüknalbant, "Sayın cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğine grup olarak 2017 yılı içerisinde mevcut istihdamımızın en az yüzde 20'si kadar ilave istihdam yaratacağız. Yaratacağımız yeni istihdamla da ülkemizin işsizliğine kendi çapımızda katkı sunacağız. Ülkemize güvenimiz tam, bu yüzden risk almaktan, yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Üç sene içerisinde yaklaşık 25 milyon TL'ye yakın yeni yatırımlarımız olacak.Bu yatırımlarımız içinde ülkemizi çektiğimiz yabancı yatırımı kullanacağız. Grup olarak halihazırda 2,225 kWp kurulu güçte güneş enerjisi santrallerimiz var. Yıllık 3 milyon 300 bin kWh elektrik üretiyoruz. Buna ilave olarak 500 kWp gücünde güneş enerjisi santralini de fabrika binalarımız çatısına kuracağız. Bununla ilgili gerekli izinler ve anlaşmalar yapılmış olup 3-4 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu santral faaliyete alınacak. Böylece üretimde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini kendimiz üretir hale geleceğiz. Bunun yanı sıra gıda işinde de yatırım planları hazırlandı. Özellikle katma değeri yüksek gofret, marshmallow ve kek grubunda kapasitemizi iki katına çıkaracağız. Üç yıl içerisinde yeni bir büyüme hamlesi ile ciromuzu 2,5 katına çıkarmak istiyoruz. Bu ay sonunda dünyanın en büyük gıda fuarlarından Dubai Gulfood 2017 fuarına katılacağız. Bu fuarla da yeni ihracat bağlantılarının yapılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.



Şirketin kurumsallaşarak daha ileri jenerasyonlara ulaşması için çalışacaklarını vurgulayan Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant, "1940'lı yıllardan beri işin içindeyiz. 48 yıllık da Oylum'un bir mazisi var. bu dördüncü jenerasyon dede, baba ben ve Yener ile beraber dördüncü. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde 50. yılımızı kutlayacağız. Nice 50. yıllara diyorum. Böyle uzun soluklu şirketler ülkemizde fazla barınamıyor, onun için biran evvel kurumsallaşıp daha da ileri jenerasyonlara götürülmesi için inşallah nice 100. yıllara Oylum markası ile devam ederiz" dedi.



Bracknor CEO'su ve Kurucu Ortağı Pierre Vannineuse de Olyum'u yatırıma müsait gördüklerini belirterek, "En iyi yatırımlar en zor zamanlarda yapılır. Üstün yönetim ekibi tarafından kararlı iş modeli yönetilen Oylum'un Türkiye'deki mevcut jeopolitik bağlam ışığında yatırıma çok müsait gördük" dedi. Bracknor Kurucu Ortağı Hugo Pingray ise yapacakları yatırım ile şirketin büyüme trendini sürdürmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydederek, "Bracknor olarak sektörün öncü şirketi ve en eski Türk gıda markalarından biri olan Oylum ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Şirket yöneticilerinin Oylum'u başarıya götüreceğine çok eminiz. Bölgedeki pazar potansiyeli de bizi buna ikna etti. Yapacağımız yatırımla, şirketin büyüme trendini sürdürmesine ve uluslararası erişimi geliştirmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Bracknor Başkanı Abdul Gassam, "Şirketin ürün yelpazesi çok çekici ve benzersiz. Özellikle körfez ülkelerindeki bu pazar için uluslararası pazarda büyük bir potansiyel görüyoruz ve uluslararası büyümesini mümkün olan en fazla seviyeye çıkarmak için Oylum'a en uygun ticari tanıtımları yapmayı umuyoruz" dedi.