Özcan: “28 Şubat olmasaydı 2023 hedeflerine ulaşmıştık”

Ali Özcan, “28 Şubat Post Modern Darbe, sadece o günkü idareye yapılmadı. 28 Şubat paradan para kazanan değil, üretimden para kazanan Anadolu insanına yapılan bir operasyondu.28 Şubat, İstanbul’dan Anadolu’yu tanımayan, bankaları hortumlamaya çalışanların yaptığı bir operasyondur. Onlar halkın adamlarını iktidarda görmek istemediler ve Anadolu sermayesine darbe vurdular” ifadelerini kullandı.



Özcan, “Tarihe kara bir leke olarak düşen 28 Şubat Darbesi, sadece o günün siyasi iktidarına karşı yapılan bir darbe değil, milletimizin geleceğini, sanayicimizin dünyada söz sahibi olmasını da baltalamış karanlık bir süreçtir. 28 Şubat'tan bugüne kadar geldiğimizde, bu sürecin Türkiye ekonomisine zararı 400 milyar doların üzerinde olmuştur. Eğer ülkemizin makus tarihinde 28 Şubat süreci gibi antidemokratik müdahaleler olmasaydı, Türkiye belki de 2023 hedeflerini çoktan yakalamış olurdu. Ne acıdır ki, o dönemde ağızlardan düşmeyen ‘yeşil sermaye’ nitelendirmesi ile birçok sanayicimizin tırnakları ile kazıyarak ülkeye kazandırdığı işletmelerine operasyonlar yapılmış, yağmalanmış ve ambargo uygulanmıştır. Bütün yapılanlara rağmen inandığı yolda ilerleyen sanayicilerimiz zor günlere, baskılara ve dayatmalara aldırış etmeden çalışmış ve bugün hak ettiği yerlere gelmişlerdir. Kara bulutlara aldırış etmeden, bahara kavuşan Anadolu’nun Aslanları, bugün ülkemizi 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırmak için canla başla çalışmaktadır. Umuyoruz ki, şanlı bir tarihe sahip olan, Evlad-ı Osmanlı’nın torunları omuzlarınla ilerleyen ülkemiz, 28 Şubat gibi kara günleri bir daha yaşamaz. Allah, o günleri bizlere göstermesin” diye konuştu.



ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, “İrtica yaftası ile mütedeyyin insanlarımız zulüm görmüş, 6 Milyon kişi fişlenmiştir. Kılık kıyafet nedeniyle yaklaşık 34 Bin kişi hakkında soruşturma açılmış, 27 vakıf/Dernek kapatılmış, silahlı kuvvetlerden 1635 kişi ihraç edilmiştir. “Bin yıl sürecek” denilen darbe süreci geride on binlerce mağdur ve ekonomiye verdiği zararlarla anılır olmuştur. 28 Şubat 1997’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla başlayan ve irticaya karşı olduğu iddia edilen bu darbe sürecinde Ankara Sincan’da tanklarla geçiş yapılmış, halka göz dağı verilmiştir. Dönemin Başbakanı Merhum Erbakan, bu süreçte büyük bir mücadele vermiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. Bir daha asla yaşanmasını istemediğimiz o kara günler çok şükür ki, geride kaldı. Vakit çalışarak kaybımızı giderme vaktidir” şeklinde konuştu.

