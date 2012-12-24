Özelleştirme Görüşmeleri Başladı

27.06.2003 tarihli ve 2003/40 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına alınan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’deki yüzde 9.99’luk kamu hissesinin, şirket tarafından alınabilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 24.12.2012 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek 1. tur pazarlık ve saat 14.30’da gerçekleştirilecek nihai pazarlık sonucunda, ihaleye katılan iki firmadan bir tanesi Kayseri Şeker Fabrikası’nın yüzde 9.99’luk kamu hissesinin sahibi olacak.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 25 Aralık Salı günü yapılacak ihale ile ilgili gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki hisselerin yüzde 10’luk kamu payını satışa çıkarttı. Bunu belki ilk defa Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler çerçevesinde kendi bünyemizde almayı öngörüyoruz. O hisseyi aldığımız takdirde bunu personelimize, çiftçimize veya isteyen vatandaşa satmayı düşünüyoruz, halka arz etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki yüzde 9,9993 oranındaki idare hissesinin özelleştirilmesine yönelik yapılacak 1. tur pazarlık ve nihai pazarlık görüşmeleri bugün Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.