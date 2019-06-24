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Özelleştirme idaresinin hissedarlığı bitti

Kayseri Şekerdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın %1.07’lik hissesi Varlık fonuna devredildi. Bu devir işleminden sonra Kayseri Şeker’in ortak sayısı 30’a düşmüş oldu.

Özelleştirme idaresinin hissedarlığı bitti

Bilindiği gibi özelleştirme idaresinin %10’luk hissesi daha önce varlık fonuna devredilmişti. Bu hisse devri ile birlikte özelleştirme idaresinin Kayseri Şeker’de hissedarlığı sona erdi.
 
Son duruma göre Kayseri Şeker Fabrikası’nın ortakları; Kayseri Pancar Kooperatifi (%58,6), Türkiye Varlık Fonu (%11,07) Konya Şeker Amasya Şeker Beta Ziraat Pancar Motor Pankobirlik ile birlikte diğer 24 pancar kooperatifinden, Alpullu, Balıkesir, Kastamonu, Eskişehir, Burdur, Konya, Ereğli, Uşak, Dinar, Elazığ, Sivas, Muş, Akşehir-Ilgın, Ankara, Çorum, Erzurum, Turhal, Erciş, Yozgat, Bor, Kırşehir Pancar Kooperatifleri ile birlikte toplam 30 ortağı bulunmaktadır. 
 

İHA

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