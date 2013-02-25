Özhaseki: KCETAŞ, Türkiye'de Sayılı Şirketlerden Birisi Oldu

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki “KCETAŞ sektöründe gözde bir şirket olmayı başarmıştır. Aynı şekilde KEPSAŞ’ta en kısa sürede Türkiye’deki önemli şirketlerden biri haline gelecektir.”dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun, elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler halinde yürütülmesi kararının 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi üzerine KCETAŞ’tan ayrılan Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ`nin müşteri hizmetleri birimi düzenlenen törenle hizmete girdi. KCETAŞ hizmet binasında ayrı bir birim olarak hizmete giren KEPSAŞ’ın müşteri hizmetleri biriminin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan KCETAŞ Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy “Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerinin elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti hizmetlerini yapmak üzere 1926 yılında faaliyete başlayan KCETAŞ sektöründe model olmuş ve her zaman ilkleri gerçekleştirmiştir. Günümüzde ise sektörün değişen koşulları gereği dağıtım ve perakende satış hizmetleri ayrı şirketler üzerinden yürütülmekte olup, bu amaçla Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ (KEPSAŞ) kurulmuştur. Her iki şirketimizin müşteri hizmetlerini daha etkin gerçekleştirebilmek ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına bugün tüm dağıtım şirketlerine model olabilecek tarzda bir müşteri hizmetleri bölümünü hizmete açmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu. KCETAŞ Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy’un ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özhaseki Şirketin elektrik dağıtım şirketleri arasında gözde bir şirket olduğuna işaret ederek şunları söyledi : “KCETAŞ özellikle müşteri hizmetleri faaliyetleri ile tüm Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketleri arasında adından sıkça söz ettiriyor. Biz ise bununla iftihar ediyoruz. Yapılan bu hizmetler şirketin sektöründe ne kadar ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Eskiden kamu hizmetleri verilirken bu vatandaşa bir lütuf olarak görülüyordu. Buralara gelen vatandaşlar içeri girmeye korkuyorlardı. Zamanla bu görüş değişti. Bu bir hizmettir vatandaşın hakkıdır denildi ve müşteri memnuniyeti esas alındı. İnsanlarımıza daha kaliteli ve güzel hizmetlerin verildiği ve işlerinin çok daha rahat görüldüğü bir döneme girdik. KCETAŞ’ta müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde hizmet verecek seviyeye gelmesi ise takdire şayan bir durumdur. Bu başarıdan dolayı başta KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy`u, yöneticilerini ve emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyorum. Bu hizmet binasının KEPSAŞ, KCETAŞ ve tüm Kayserimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından kurdela kesilerek KEPSAŞ müşteri hizmetleri birimi hizmete girdi. KEPSAŞ müşteri hizmetleri birimini gezen Özhaseki , yeni yapılanmayla işletme-bakım, şebeke yatırımları, kayıp kaçak, sayaç okuma, sahada fiziki bağlantı yapılması, kesme ve açma işlemlerinin 1 Ocak'tan itibaren yine KCETAŞ'ın sorumluluğunda olduğunu , enerji satışı ve perakende sözleşmeler, tahakkuk, faturalama ve tahsilat gibi hizmetlerin ise KEPSAŞ tarafından verileceğini kaydetti. KEPSAŞ müşteri hizmet birimlerinin açılışına Başkan Özhaseki’nin yanısıra Kocasinan Belediye Başkanı ve KEPSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız, KCETAŞ Genel Müdürü Dr. Hidayet Atasoy ile şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.