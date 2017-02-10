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ÖZIŞIK’A CEZA ŞOKU

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi önceki Başkanı Vedat Ali Özışık, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği” suçundan’ 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Özışık karar gereği 2017 yılı içerisinde yapılması beklenen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimli genel kurulunda aday olamayacak.

ÖZIŞIK’A CEZA ŞOKU

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 2010 yılında başlanan operasyonda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi önceki Başkanı Vedat Ali Özışık gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan toplamda 43 kişi hakkında yapılan suçlama ise ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve sahte evrak düzenleyerek kurumu zarara uğratma” idi.

Hazırlanan raporda Özışık’la birlikte yöneticilerin birçok kez yurt dışı seyahatlere gittiği ve buralarda yaptığı alışverişleri dahi şirkete fatura ettirdiği iddia edilmişti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporlarına da giren seyahatlerin şirkete yıllık faturasının milyonlarca euro’yu bulduğu ifade edilmişti.

Özışık, 32 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Ancak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kamu Görevlisinin Evrakta Sahteciliği Suçundan’ 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Özışık karar gereği 2017 yılı içerisinde yapılması beklenen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimli genel kurulunda aday olamayacak.

Haber: Bünyamin Gültekin
 

ÖZEL HABER

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