Pancar çiftçisine büyük müjde Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2016-2017 kampanya dönemi için pancar paralarının 26 Aralık’ta ödenmesine başlanacağını müjdeledi. Bu paraların Kayseri ile çevre il ve ilçelerin ekonomilerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Şarkışla heyeti tarafından Kayseri Şeker’e yapılan ziyarette konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 61. kampanya döneminde 17 Ocak 2016 tarihinde pancar paralarının ödendiğini, 62. kampanya yani 2016- dönemindeki pancar paralarının da yine 2016 yılı içerisinde 26 Aralık tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağını belirtti.



Şarkışla heyetinin Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaretine Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Tuncay Oğuz, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Köy muhtarları ile Şarkışla Pancar ekicilerinden bir gurup da katıldı. Ziyarette, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede ve Halis Lektemur da hazır bulundular.



Yine bir ilk



Ziyarette konuşan Hüseyin Akay şunları söyledi;

“Bu sene kampanyamız çiftçi bazında tamamlandı ama fabrika bazında devam ediyor. İnşallah bu ayın sonuna kadar da fabrika bazındaki kampanya tamamlanmış olacak.

2016 yılı bizim faaliyetlerimiz açısından önemli bir yıl. 17 Ocak 2016 da 2015 yılının pancar bedeli ödenmişti. Aslında o da bir ilkti. Ocak ayında daha önce hiçbir zaman pancar bedelinin ödenmesine şahit olunmamıştı.

Bu sene yine ilk gerçekleştiriliyor ve pancar bedeli, söküldüğü yılın içinde 26 – 30 Aralık arasında ödemesi yapılacak. Bu sözü çiftçimize vermiştik. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Çiftçimizde bu anlayış içerisinde bize inandılar güvendiler. Bu sene fazla pancar ekimi gerçekleşti. İnşallah bunun bedelini yıl bitmeden ay sonunda ödemiş olacağız. Bu mutluluğu çiftçimize yaşatmış olacağız. Bu manada çiftçinin yüzünün gülüyor olması bize de gurur vesilesi oluşturuyor. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah bereketli ve ağız tadıyla yemeyi nasip eylesin. Tekrarına Cenabı Allah bizi sağlıkla eriştirsin.”



Çiftçimize desteğiniz için teşekkürler



Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Tuncay Oğuz ise; “Pancar, bölgemizin ekonomik olarak yüksek olan bir tarımsal ürünüdür. Bir emek ürünü olarak yetişen ürünün karşılığını almak üreticinin pancarının en iyi şekilde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından değerlendiriliyor olması sevindirici bir şey. Bizim üreticimizin de, çiftçilerimizin de bu mutluluk gözlerinden okunabiliyor. Bizim orada “bir gül bahçesinden söz etmek için bir gül yeter” diye bir söz vardır. Bizim Şarkışla çiftçimizde kayseri şekerin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti anlatmak için buradayız.

Her geçen gün çiftçimize yeni müjdeler veriyor olmanız bizi sevindiriyor. Bugüne kadar bölgemize yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı teşekkür ediyor ve devamını bekliyoruz. Çiftçi kardeşlerimle benimle bu konuda hemfikirdir. Sizinle tanıştığımız ilk günden bugüne sizinle ilgili düşüncelerimiz olumlu. Her geçen günde sevgimiz artarak devam ediyor. Sizin pancarınızda kota var ama bizim sevgimizde kota yok. Biz sizleri seviyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah daha fazla kota alır çiftçimize daha fazla kota verirsiniz. İnşallah hükümette bu konuda yardımcı olur. Gayretlerinizi de biliyoruz. Ben size tekrardan çiftçimize vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan da “Tüm ilçe çiftçilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Eskiden 4. 5. ayda pancar parasını alsak şapkamızı göğe atıyorduk.” diye konuştu.

(Kurumsal haber)

