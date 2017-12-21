Pancar Ekicileri Kooperatifi 78 bin ortaklı



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Akay açıklamasında şunları söyledi:



“Sosyal bir oluşum olan kooperatifçilik, dünyada ilk olarak 1816’da İngiltere’de başladı. Ülkemizde ise 1863 yılında Mithat Paşa tarafından ‘Memleket Sandığı’ adıyla kuruldu.

Ülkenin kalkınmasında büyük bir payı olan kooperatifler, kar amacı gütmeden iş birliği ve dayanışma amacıyla kuruldu. Kooperatif, "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla barışa giden yolda yürümemize yardımcı olup öncülük eder. Toplumun ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınmasında önemli rol oynar. Kooperatif olarak bizim en önemli gördüğümüz iş, ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmektir. Bunun yanı sıra özellikle Pancar Kooperatiflerinin olduğu ilçelerde piyasa fiyat dengesinin çiftçi lehine oluşmasında önemli rol almak…”



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