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Pancar Kooperatifi yeni stratejiler üretecek

Kayseri Pancar Kooperatif yöneticileri, 12 bölgedeki Tarım Marketler ve satış mağaza personelleri ile bir araya gelerek, yapılacak faaliyetler ve çiftçilerin yeni talepleri hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Pancar Kooperatifi yeni stratejiler üretecek
Toplantı sonrası açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarım sektöründeki ve kooperatifçilikteki yeni gelişmeler ve çiftçilerin arz ve talepleri göz önünde bulundurularak 12 bölgedeki kooperatif personellerinin yeni stratejiler geliştirerek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Toplantıya; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Avukat Kaan Savruk, Menderes Baran, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, şube şef ve personelleri katıldı.
Kurum haberi



 
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