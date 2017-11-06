Pancar Kooperatifi yeni stratejiler üretecek

Toplantı sonrası açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarım sektöründeki ve kooperatifçilikteki yeni gelişmeler ve çiftçilerin arz ve talepleri göz önünde bulundurularak 12 bölgedeki kooperatif personellerinin yeni stratejiler geliştirerek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Toplantıya; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Avukat Kaan Savruk, Menderes Baran, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, şube şef ve personelleri katıldı.
Kurum haberi
Toplantıya; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Hurşit Dede, Denetim Kurulu Üyelerinden Avukat Kaan Savruk, Menderes Baran, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, şube şef ve personelleri katıldı.
Kurum haberi