"Pandeminin bize verdiği mesajları iyi okumamız lazım"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde Kayseri il ilçe Oda/Borsa Genişletilmiş Müşterek Meslek Komitesi toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuk olduğu toplantının moderatörlüğünü Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy, Pandeminin verdiği mesajların iyi okunması gerektiğine vurgu yaparak, “COVİD-19 salgını insan sağlığı, dijitalleşme ve kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi. Başkan Gülsoy, “Mücbir sebep kapsamının genişletilmesi, sicil affının genele yayılması ve COVİD-19 salgınının işyerleri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde üyelerimizden şikayetler alıyoruz” diye konuştu. Kayseri Ticaret Odası tarafından üyelerine kullandırılan Nefes ve Can Suyu kredileri hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, “Nefes Kredisi için şu ana kadar odamızdan toplam 617 başvuru yapılmış olup bunlardan 410 üyemize 23 milyon 884 bin 500 TL kredi kullandırıldı. Cansuyu kredisinde ise toplam 758 başvurudan 705 üyemiz 17 milyon 560 bin lira kredi kullandı” ifadelerini kullandı. Kayseri genelinde ticaret ile ulaşım arasında yaşanılan sıkıntılar konusunda bilgiler veren Başkan Gülsoy, "Kayseri’ye günde 1, iki özel şirket te hafta da bir ve iki olmak üzere bir haftada toplam 10 sefer düzenlenecek. Yüksek hızlı trenimiz yok, otoban bağlantımız yok. Kayseri-Mersin demiryolumuz sıkıntılı. Havaalanında uçuşlar günde 1’e düşünce ticareti nasıl geliştireceğimizi siz düşünün. Siyasi büyüklerimize defalarca ilettiğimiz havaalanının genişlemesi, Kayseri-Ankara YHT hattı, otoban bağlantısı, lojistik köy, Boğazköprü OSB demiryolu hattı ve Mersin-Kayseri demiryolu hattının iyileştirilmesi sürecinde destek bekliyoruz” dedi.



Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise salgının başladığı Mart ayından itibaren yapılan çalışmalar ile verilen destekler konusunda bilgiler verdi. Salgın hastalıktan dolayı içinden geçilen bu zor süreçte, odalara ve borsalara daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi;

"Dinamik bir süreç yaşıyoruz. Her gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Koronavirüs ile yaşamayı öğreneceğiz. Normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde ihtiyaç duyulan sektörel destek tedbirlerini hükümetimize ileteceğiz. Hiç ara vermeden üyelerimizle temasta olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı sürdürelim. Sizlerin de bu vizyonla çalıştığınızı, üyelerimize hizmete devam ettiğinizi memnuniyetle görüyorum. Sağ olsunlar, tüm başkanlarım, canla-başla gayret gösteriyor. Üyelerimizin nabzını tutuyor, onlara tercüman oluyor, öneriler hazırlayıp, bize aktarıyorlar.”



Daha sonra söz alan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcılıoğlu’na teşekkür ederek, “Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden itibaren hızlıca aksiyon alarak birçok talebimizi hükümete ilettiniz. İlgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde sürekli olarak takip ettiğiniz konuların birçoğu sayenizde sonuçlanmış durumda. Gece gündüz demeden bu zor süreçte bizlere verdiğiniz tüm bu desteklerden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi. Üyelerinden gelen sorunlara değinen Büyüksimitci, İran kapılarının kapalı olmasından dolayı uluslararası nakliye yapan firmaların ciddi manada sıkıntıda olduğunu belirterek, Kapıkule’de yapıldığı gibi geçici olarak dorse değişimine izin verilmesi veya kapının tamamen açılması yönünde talepleri olduğunu söyledi. Karşılıksız çeklere de değinen Başkan Büyüksimitci, “Çeklerin mücbir sebep gösterilerek karşılıksız yazılması neticesinde alacaklının mağduriyetinin önlenmesi için bankalar tarafından ödeme sistemi geliştirilmeli. Gerekirse çek sahibinin bankalar tarafından kredilendirilmesi, çek sahibinin de sıkıntıya sokulamaması anlamında talebimiz var” dedi.

Son olarak Kayseri’ye Gümrükler Baş Müdürlüğü kurulması yönünde talepleri olduğunu ileten Başkan Büyüksimitci, “Sayın Başkanım bildiğiniz gibi Kayserimiz en çok ihracat yapan 10’uncu şehir konumunda. Gümrükler konusunda sizden bir talebimiz olacak. İhracatta ve ithalatta yaşanan sorunları çözmek adına Kayseri Gümrükler Baş Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Laboratuvarları kurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.





Toplantıda söz alan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise şunları söyledi;

"Çok şükür, şimdi normalleşme sürecini konuşmaya başladık. Biz bu süreçte, TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu öncülüğünde ekonomi için hazırlanan destek paketlerine katkı sağladığımız gibi, şimdi de normalleşme sürecinin planlanmasına da hep birlikte katkı sağlıyoruz. Kuşkusuz burada, sağlık ile geçim arasındaki dengeyi ayarlamamız gerekiyor. Normalleşme sürecini de iyi planlanmış bir şekilde yürüttüğümüz takdirde, bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız.”



Toplantıda Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu birer selamlama konuşması yaptı. Yüksek İstişare, Genç Girişimciler, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile Meslek Komite Başkanları ve Meclis Üyeleri de söz alarak sıkıntı ve taleplerini iletti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda-Borsa Başkanları ve üyelerden gelen talepleri tek tek not alarak çözüm noktasında yardımcı olacağını belirtti.