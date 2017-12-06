PARDUS bilişim alanındaki en önemli gelişme

Ticaret Odası ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol kapsamındaki İleri Düzey PARDUS Eğitimi başladı.

KTO Eğitim Salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısına; Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Meclis Üyesi Tarık Yüce, TÜBİTAK Eğitmeni Şenol Aldıbaş ve kursiyerler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’nin son 15 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini ve başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, “Yapılan başarılı çalışmalar bilişim sektöründe de kendisini hissettirmiş ve yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye’de bilişim alanında dışa bağımlılığı azaltmak için önemli çalışmalar yapılmaktadır. TÜBİTAK’ın öncülüğünde geliştirilen PARDUS işletim sistemi, bilişim alanındaki en önemli gelişme olmuştur” dedi.

PARDUS İşletim Sisteminin yaygınlaşması bakımından toplumdaki farkındalığın artması için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Hiçyılmaz, PARDUS işletim sistemiyle ilgili TÜBİTAK ile protokol imzalayan ilk Oda olduklarını vurguladı.

Hiçyılmaz, “Eğitim programımıza; şirketlerin bilgi işlem müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün FATİH projesinde görevli Uzmanları, Erciyes ve Abdullah Gül Üniversitelerimizin ilgili fakültelerinden akademisyenler katılıyor. Bu eğitim programındaki amacımız, PARDUS işletim sisteminin daha hızlı yaygınlaşması için kullanıcı eğitimlerine destek verebilecek düzeydeki kursiyerlerle bir araya gelmek” diye konuştu.

Meclis Üyesi Tarık Yüce ve TÜBİTAK Eğitmeni Şenol Aldıbaş’ın PARDUS İşletim Sistemine ilişkin yaptıkları kısa konuşmalarının ardından, 5 gün sürecek eğitim programının ilk günkü çalışmaları başladı.

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