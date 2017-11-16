PARDUS eğitimleri başladı

Törene, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO Meclis Üyesi Tarık Yüce, Eğitmen Şenol Aldıbaş ve kursiyerler katıldı.



Eğitim programının açılışında konuşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, dünyada Sanayi 4.0’ın konuşulduğunu ve Türkiye’nin bu gelişmeyi yakalaması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin geçmişte çok fırsatlar kaçırdığını vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, son 15 yıldaki istikrarlı yönetim ve icraatlarla dünyayı yakalamanın ve hatta geçmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 2023, 2051 ve 2073 hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Bu hedeflere ulaşabilmemiz için söylemler değil icraatlar yapmamız gerekir. Bizler bunları yapacağız, dünya nereye gidiyorsa oraya gideceğiz ve onları geçeceğiz” dedi.

PARDUS İşletim Sistemi’nin yaygınlaştırılmasında Kayseri Ticaret Odası olarak katkı sağladıklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Bu protokolü yapan ilk oda olarak, TÜBİTAK ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bşkan Hiçyılmaz, PARDUS İşletim Sistemi eğitimlerinin planlanmasında katkıları bulunan KTO meclis Üyesi Tarık Yüce’ye ve Eğitmen Şenol Aldıbaş’a teşekkür etti.

KTO Meclis Üyesi Tarık Yüce’nin, PARDUS İşletim Sistemi’nin önemine vurgu yaptığı kısa konuşmasının ardından, Eğitmen Şenol Aldıbaş tarafından katılımcılara uygulamalı olarak Pardus Kullanıcı ve LibreOffice eğitimleri verildi.





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