Pastırma- Sucuğa Zam Geldi

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Biz pastırma ve sucuk imalatçıları olarak Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yapılmayacağının sözünü vermiştik. Dediğimiz gibi de zam yapılmadı. Ramazan'ın son haftasında ete yüzde 10 gibi bir zam geldi. Yani koyun etinde zam yok ama sığır etinde zam var. Yüzde 10 olan zamma kemiği ile firesini de koyduğumuzda yüzde 35 gibi bir zam oluyor. Böyle olunca pastırma ve sucuğa 2-3 lira zam uygulaması yapılacak. Bu artık kaçınılmaz bir ihtiyaç oldu. Bunu uygulayacağız” diye konuştu.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen malın maliyetinin 18 lira olduğunu belirten Ünlü, “Gümrüğü düşürülüp et fiyatı düşecekse şimdiden yapılmalı çünkü besinin sezon başlangıcında bulunuyoruz. Dağda yayılan hayvanın inip ahırlara gireceği zaman. Besicimiz et fiyatı yükselecek diye alıma gider de sonradan da dışarıdan ithalat açılırsa besici mağdur olur. Şimdiden fiyatın dengelenmesi için bir miktar etin girmesi ve etteki gümrük vergisi düşürülerek karkas etin kilosunun 15 lirada tutulması lazım. Ayrıca, 'Yem fiyatlarında düşüklük var' deniliyor. Yem fiyatlarında arpa geçen yıl ile aynı fiyatta. Adana küspesi geçen seneden daha pahalı. Ucuz olan bir saman var. Geçen yıl samanın fiyatı 600-700 liraya kadar çıkmıştı. Bugün saman 230-250 lira arasında satılıyor” şeklinde konuştu.