Pastırma ve sucuk fiyatları arttı

Gıdada özellikle de et fiyatlarında yaşanan zamlar, pastırma ve sucukta da fiyatları yükseltti. Ramazanda sofralarda iftariyelik olarak yerini alacak olan pastırma ve sucuk fiyatlarında daha şimdiden 5 ile 6 TL arasında artış yaşandı. Pastırmalar 80 ile 140 TL arasında, sucuklar ise 40 ile 65 TL arasında satışa sunuluyor.



Yaklaşık 12 yıldır bu sektörde olduğunu ve ete gelen zamlardan dolayı mecburen fiyatları tezgaha yansıttıklarını söyleyen esnaf Yasin Güzel, “Bizim sektörümüz pastırma, sucuk ve mantı üzerine. Genelde dışarıya hitap ediyoruz. Dışarıdan gelen turistlerimize hitap ediyoruz. Ramazan'a az bir zaman kaldı. Şuanda pastırma ve sucuk fiyatlarımız değişiklik göstermektedir. Ramazanda Kayseri halkı olarak ağırlıklı pastırma tüketiliyor. Pastırma fiyatlarımız 80 TL den başlıyor, 135-140 TL ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Sucuk fiyatlarımız da 40 TL den başlayıp, 65 TL ye kadar geçebiliyor. Önümüzdeki hafta ve ramazan içerisinde, pastırma ve sucuğa rağbetin çok olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden fiyatlara zam yapmak istemedik ama genel olarak et fiyatları zamlandığı için, pastırma ve sucuk da zamlandı. Biz de mecbur kalıp bu zammı uygulamaya başladık haliyle. Ramazandan önceki aya bakarsak, pastırma ve sucuk fiyatları kilogram başına 5-6 TL artmış durumda. Ama inşallah halkımız bu sene ramazanda pastırma ve sucuğa doyacak” dedi.

