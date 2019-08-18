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Pastırmacılara gurbetçi dopingi

Yaz tatili geçirmek için Kayseri’ye gelen gurbetçi vatandaşlar, ilgi gösterdikleri pastırma ile pastırmacıların yüzünü güldürdü.

Pastırmacılara gurbetçi dopingi

Yaz tatilini geçirmek için Kayseri’ye gelen gurbetçiler, çarşı ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Pastırma ve sucuğa ilgi gösteren gurbetçi vatandaşlar, pastırmacılarında işini artırdı. Pastırmacı Yasin güzel, işlerden memnun olduklarını ve bu süreçten sonra sezonun kapanıp işlerinin normale döneceğini belirtti.



Pastırma ve sucuk fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Yasin Güzel, “Bayramda fiyatlarımız aynıydı ve çoğunlukla diğer illerden ve ülkelerden gelen vatandaşlarımıza satış yaptık. Yurtdışında yaşayıp da Kayseri’de bulunan gurbetçi hemşerilerimiz de vardı. Onun yoğunluğunu yaşadık ve fiyatlarımız bayramda sabitti. Şu anda sucuklar 45 TL’den başlayıp, 70 TL’ye kadar değişiklik gösteriyor ve pastırmalar da 85 TL’den başlayıp, 145 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Bayramda Kayserili vatandaşlar pastırma ve sucuğunu kendi evinde yaptığı için biraz düşüş yaşanıyor ama bu sene kurban bayramı gurbetçi sezonuna denk geldiği için, pek fazla bir düşüş olabileceğini sanmıyoruz. Bu yüzden 1 buçuk aylık bir yoğunluğumuz olacak ve sonrasında rutine dönecek işler zaten. Satışlar geçen seneleri aratıyor tabi ama şu anda bir sıkıntı yaşamadık ve memnunuz işlerimizden de. Çok şükür güzel gidiyor işlerimiz” ifadelerini kullandı.


 

İHA

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