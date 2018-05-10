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Pastırmanın dilimi 1 TL oldu

Pastırmasıyla meşhur Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırmanın dilimi 1 TL oldu.

Pastırmanın dilimi 1 TL oldu
Kayseri'de yaklaşan Ramazan ayı öncesinde pastırma ve sucuk fiyatlarına zam geldi. Pastırmanın diliminin 1 TL olduğu Kayseri'de pastırmacılar, etin fiyatının sürekli artmasından dert yandı. Kayseri'de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, pastırmanın yanına yaklaşılmaz bir ürün haline geldiğini kaydetti. Çatalbaş, "Ramazan ayına yaklaştık ama et fiyatlarının artması bizim işimizi çok etkiledi. Et pahalandıkça ister istemez bizimki de et ürünü olduğu için ateş pahası oldu. Ete 2 lira zam geliyorsa, pastırmaya 5 lira zam geliyor. Bu gidişat pekiyi değil. Artık etin yanına bile yaklaşılmıyor, vitrinlerden bakmaya çalışıyoruz. Et böyle olunca da pastırma ve sucukta pahalı oluyor. Pastırmanın en ucuz olanı 100 TL’dir. 1 dilim pastırma şuanda 1 TL civarındadır. Çok pahalandı. Yanına yaklaşılmaz hale geldi. Pastırmacılar olarak da zor durumda kalıyoruz. Müşterilerimize anlatamıyoruz. Müşterilerimiz geçen hafta 90 TL’ye aldığı pastırmayı, bugün 100 TL’ye alıyor. Ette altından daha iyi fiyat yükseliyor. Neredeyse altını geçti" diye konuştu. 

İHA

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