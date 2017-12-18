Pazarören’deki dev tesise görkemli açılış



Açılış törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Bakanlık temsilcileri, İl Protokolü, Kayseri, Yozgat ve Sivas İllerinde Kayseri Şeker’e bağlı 12 bölgedeki İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar ve yaklaşık üç bin çiftçi katıldı.



Açılışta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, Şeker Fabrikası'nın seneler önce içinde bulunduğu durumu anlattı. Bir dönem fabrika'nın borçlarının bulunduğunu ve maaşları ödemekte bile zorlandığını kaydeden Özhaseki, şimdi ise durumun tam tersi yönde olduğunu belirtti.



Açıklamalarında geçmişte dönemde yaşananlardan örnekler vererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Özhaseki, "Zamanında Kocaeli'de bir belediye başkanı küçücük bir baraj yaptı ve 3,5 milyar dolar devleti borçlandırdı. Şimdi ana muhalefetin lideri orada bağırıyor ya 'Bizim belediye başkanlarımızın boğazından haram geçerse atarım, tutarım' diyor ya külahıma anlatsın, külahıma. Etrafındakilere baksın, hepsini kovması lazım hemen. Sözünün eriyse etrafındakileri hemen kovması lazım. Orada 3,5 milyar dolar Yuvacık Barajı'na harcıyor ve şimdi hala belediye başkanımız onun borcunu ödüyor. Biz Kayseri'ye Yamula Barajı yaptık. 65-70 kilometre su tuttu, elektrik üretiyoruz, baş başa verdik uğraştık, devletin cebinden 1 lira çıkmadı" açıklamalarında bulundu.



“O sokaklarda biz geziyoruz”



Terörden zarar gören bölgelerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak Güneydoğu'daki yapılanmayı da takip ettiklerini dile getirdi. Özhaseki, "Orada teröristlerin yaktığı, yıktığı ne varsa mağdur olan insanların acılarını dindirecek, yaralarına merhem olacak şekilde evlerini yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaş zaten onlardan yüz çevirdi, vatandaş döndü şimdi burada yaşayan kardeşlerimizle tam kardeşlik hukukunu tesis edecek bir muhabbet yaşıyor. O sokaklarda biz geziyoruz ama onların PKK'lı siyasi uzantıları oralarda gezemez hale geldiler" diye konuştu.



Diğer konuşmalar



Tören esnasında ayrıca Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay birer konuşma yaptılar.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik konuşmasında; “Amacımız insanların doğduğu yerde doyması, orada mutlu şekilde yaşamasını ve köylerden Şehre göçün önlenmesi sağlamak içindir. Bu maksatla ilçelerimize önemli hizmetler götürüyoruz. Tarım Hayvancılık için yaptığımız, Tarıma can suyu projesi, Soğuk süt zinciri, gibi projelere öncülük ediyoruz.” dedi.



Akay’dan müjde!



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında; Kayseri Şeker’in yaptığı ve yapımı devam eden projelerin yanı sıra pancar taban fiyatını en erken açıklayarak, 27-28 aralık günlerinde 2017-2018 kampanya dönemi pancar bedellerinin ödeneceğini belirtti.



Başkan Akay; Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezinin projesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1180 dekar alanda, Kayseri Şeker ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi olarak yapılan Pınarbaşı -Pazarören Çiftçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği projesinde; 6 besihane, 2 kaba yem deposu,1 garaj,1 idari bina ve çiftçi eğitim merkezi,1 teknik personel hizmet binası ve 19 bin metrekare kapalı alan bulunduğunu ve Çiftliğin makine ekipmanları ve hayvan yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 22 milyon liraya mal olacağını açıkladı.



Akay, Yaklaşık on bin çiftçiyle sözleşmeli şeker pancarı tarımı yapan Kayseri Şeker, çiftçinin üretimi olan Kuru fasulye, nohut, arpa, danelik mısır, yulaf, gibi ürünlerde sözleşmeli ekim yanında, sözleşmeli olmasa da çiftçilerin ürettiği mercimek, silajlık mısır, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği, gibi ürünleri de alarak Mimarsinan OSB de kurulan paketleme tesislerinde işlendiğini ve ürünlerin değerlenmesi sayesinde bölgede çiftçiliğe olan ilginin artmasına katkı sağlandığını, bu proje ile birlikte Kayseri Şeker tarafından başlatılan sözleşmeli tarımda bir adım daha ileri gidilerek kaba yem bitkilerinde de sözleşmeli tarım dönemine geçileceğini belirterek projenin gelişmesinde emeği geçen katkısı olan Kurum, Kuruluş ve şahıslara teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde tesislerin açılışı gerçekleştirildi.



(Kurum haberleri)



