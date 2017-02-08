Perakende satış hacmi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın Aralık ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin satışları azaldı

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,7, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 3,4 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 1,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,0 azaldı.

Geçen yıla göre yüzde 2,7 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,3 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 1,9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10,5 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 13,8, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 16,4 arttı.

AA

