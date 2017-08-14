Pınarbaşı’da “İyi Tarım Uygulamaları” sürüyor

2010 yılında bölgemizde bir üretici ile uygulanmaya başlanan İyi Tarım Uygulamaları, Bakanlık projesi ve İTU'ya özellikle Tıbbi ve Aromatik Bitkilere verilen (dekara 100TL) destekleme ile birlikte hız kazanmıştı.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “2017 yılında Pınarbaşı ilçesinde 52 üretici tarafından Kimyon, çemen, çörekotu vb. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde İyi Tarım Uygulamaları üretimi yapılmaya başlandı. Ülkemizde baharatların en çok kullanıldığı illerin başında Kayseri gelmekte. Sucuk pastırma üreticileri baharat kullanım miktarı ile bu sektörde büyük söz sahibi. Kentimizin sadece baharat kullanımında değil üretiminde de söz sahibi olabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Pınarbaşı Belediyesi ile yürütülen çalışmalarda bölgede büyük bir kimyon eleme ve paketleme tesisinin temelleri atılmış ve ilçede üreticilerin birlik kurması yönünde çalışmalar hız kazanmıştır.” denildi.İyi Tarım Uygulamaları; tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler bütünüdür.