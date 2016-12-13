Piyasalar FED’e odaklandı FED, 4 kez faiz artırım beklentisiyle başladığı 2016'yı tek faiz artışıyla kapatarak "dejavu" yaşatacak.

Dünya ekonomisinin en önemli aktörü sayılan ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yılki ilk ve son faiz artışına, tıpkı 2015'teki gibi aralık ayı FEDeral Açık Piyasa Toplantısı'nda (FOMC) gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde yaklaşık 11 yılın ikinci faiz artırımı, yarın açıklanacak.

FED'in 2015'teki adımlarını neredeyse birebir izleyerek piyasalara "dejavu" yaşatacak olması ise ülke ekonomisinin yılın yarısındaki zayıf performansı, hayal kırıklığı yaratan mayıs ayı istihdam verisi, İngiltere'deki Brexit referandumu ve ABD başkanlık seçimlerine dayandırılıyor.

Son istihdam ve enflasyon verileri FED'e "yeşil ışık" yaktı

ABD'deki başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce yapılan kasım ayı FOMC toplantısında da faiz artırmayan FED'in, yıl sonundan önce faiz artırıp artıramayacağı seçim sonuçlarına bağlanmıştı.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın sürpriz zaferinin ardından küresel piyasalar ilk tepki olarak sert kayıplar yaşamış ve FED'in aralıkta faiz artırma ihtimali yüzde 50'inin altına gerilemişti. ABD piyasalarının beklenenden çabuk toparlanmakla kalmayıp, Trump'ın vergi indirimleri ve altyapı yatırımlarının ekonomiyi canlandıracağı beklentisiyle rekor üstüne rekor kırması düşen faiz artırım beklentilerini yeniden yükseltti. Ayrıca, birkaç hafta önce açıklanan kasım ayı istihdam raporu ve enflasyon verileri de faiz artırımına "yeşil ışık" yaktı.

"Piyasalar, faiz kararından çok projeksiyonlar ve Yellen'a odaklanacak"

Brookings Entitüsü Parasal ve Mali Politikalar Merkezi Direktörü David Wessel da FOMC’nin oy birliğiyle faiz artırma kararı almasını beklediğini söyledi.

Wessel, piyasaların odak noktasının faiz kararından çok projeksiyonlar ve FED Başkanı Janet Yellen'da olacağını düşündüğünü ifade ederek, "FED yetkililerinin Donald Trump'ın uygulayacağı mali politikalar ve dolar hakkında varsayımlar yapması gerekiyor. Ancak kısa vadedeki belirsizliklere vurgu yaparak noktasal grafiğin bir taahhüt ya da sözel yönlendirme olmadığını bize hatırlatacaklarından şüpheleniyorum." şeklinde konuştu.

AA

