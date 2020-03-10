“Plastik ihracatında iyi durumdayız” Kayseri’de plastik sektörünün sorunları ve ülke ekonomisine yaptığı katkı, iki odanın ortak toplantısıyla değerlendirildi. Sektörle ilgili sorunların konuşulduğu toplantıda Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri olarak plastik sektöründe ihracat anlamında iyi durumdayız. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 civarında bir artışımız var” dedi.

10 Mart 2020 Salı 11:49