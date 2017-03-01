Porland, 2. mağazasını açtı

Porland, Kayseri'de BYZ Garage AVM'den sonra Forum Kayseri AVM'de açtığı bin 425 metrekare alana sahip yeni mağazası ile perakendede büyümeyi sürdürüyor.

Porland Fabrika konseptinde açılan mağazada; günlük kullanım ve özel davet sofralarının yanı sıra her türlü ikramda kullanılmak üzere çeşit çeşit porselen takımlar, cam ve çelik ürünler, mutfak araç gereçleri ile tekstil ürünleri, banyo takımları, ev ve ofis aksesuarları, her zevke ve bütçeye uygun hediyelik ürünler bulunuyor. Porland Fabrika mağazada, ev kullanıcılarının yanı sıra horeca kesimi için ayrıcalıklı ürün seçenekleri yer alıyor.

Porland, dekorasyon trendlerine yön veren tasarımları, ürün çeşitliliği, ödeme koşulları, avantajlı alışveriş fırsatları, satış ve satış sonrası servis anlayışı, güler yüzlü personeli ve keyifli ortamı ile Türkiye'de 26 farklı noktada zincir mağazaları ve pek çok satış noktası ile vazgeçilmez bir alışveriş deneyimi vaad ediyor.

2017'ye yeni yatırımlarla başlayan Porland yıl sonuna kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

Kurum Haberi

