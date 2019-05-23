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Ramazanda Hurma Satışlarında Talep Arttı

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle son bir haftada hurma satışları arttı.

Ramazanda Hurma Satışlarında Talep Arttı

Genelde umreden gelen vatandaşların talep gösterdiği hurmaya, ramazan ayında vatandaşların ilgi göstermesi esnafın yüzünü güldürdü. Ramazan ayında en çok talep içi badem dolgulu olan İran ve Bağdat Hurmaları oldu.
Satışlardan memnun olduklarını ama daha uygun fiyatlara bütün vatandaşların sofrasında hurma görmesi gerektiğini söyleyen ve 17 yıldır hac ve umre malzemeleri işiyle uğraşan Ahmet İlgenç, “Normalde 20-30 çeşit hurma var ama Kayseri’de en çok Medine Hurmaları tercih edilir. Aşağı yukarı 7-8 çeşit Medine Hurması çeşitlerimiz var. Fiyat aralığı 10-15 liradan başlayıp 60 liraya kadar olan hurmalarımız var" dedi.




İlgenç, "Ramazan dolayısıyla hurmaya talep arttı" diyerek şunları söyledi:
"Normalde umreye gidip gelen müşterilerimiz alır hurmayı. Bu şekilde satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. En çok satılan hurma çeşidimiz de paket hurmalarımız olan İran Hurması ve Bağdat hurmaları. Paketi 10 liradan satılıyor. Bu hurmadan çok satılıyor. Bir de özellikle Medine Hurması var müşterilerimizin tercih ettiği. Kilosu 30-35 liradan satılıyor. Yalnız vatandaşın genel şikayeti son zamanlarda değişen dolar kurundan dolayı, fiyat artışı oldu mecburen. Hurmayı Medine’den hurma bahçesinden getirtiyoruz ve ister istemez dolar bazında geliyor. Bu yüzden fiyatlar arttı. Biz de, vatandaşımız da bu durumdan şikayetçiyiz. Fiyatlar daha uygun olursa herkes sofrasında şifa niyetine katık olarak hurma yiyecek. Satışlardan da memnunuz. Ramazan dolayısıyla çok şükür son bir haftadır bir talep var ve İnşallah fiyat düşerse daha da memnun olacağız. Böylece daha kolay hizmet verebileceğiz müşterilerimize” dedi.
 
 

İHA

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